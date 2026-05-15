Kreml oznámil, že bez ohledu na Trumpovu návštěvu Pekingu očekává udržení kontaktů s čínskou stranou. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že detaily ohledně prezidentovy návštěvy Číny brzy oznámí.
„Tato návštěva se připravuje. Dá se říci, že přípravy jsou již hotové a zbývají jen poslední úpravy. Uskuteční se ve velmi blízké budoucnosti,“ uvedl Peskov.
„Skutečnost, že USA a Čína směřují k období lépe řízených vztahů, naznačuje, že Putinovy snahy o to, aby o sobě Rusko dalo vědět, z velké části selhaly.“