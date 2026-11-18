Karel Marx měl pravdu. Tedy aspoň pokud jde o jeho slavný bonmot, že historie se vždy opakuje: poprvé jako tragédie a podruhé jako fraška.
V případě setkání Velké trojky je za onu tragédii považována konference v Jaltě, kde se dohodlo poválečné rozdělení Německa na čtyři okupační zóny a také nové hranice Polska. Traduje se i to, že Stalin v krymských palácích umírajícího Roosevelta dotlačil k rozdělení Evropy na sféry vlivu, ale to je spíš mýtus.
Jenže právě z tohoto mýtu o zradě střední Evropy pramení panika kolem čtvrteční schůzky Donalda Trumpa, Si Ťin-pchinga a Vladimira Putina v čínském Šen-čenu. Spekuluje se, že vládce Kremlu se pokusí o repete Jalty a amerického prezidenta přesvědčí ke stažení Aliance od hranic Ruska. Si by prý zase mohl Trumpa výměnou za pomoc s Íránem přimět ke zradě Tchaj-wanu.
„Nejpoetičtějším symbolem Putinovy prohry je zničení mostu, který postavil jako oslavu svého obsazení Krymu.“