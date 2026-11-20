„Měli jsme velmi dobrá jednání. Myslím, že existuje skutečně dobrá šance to uzavřít,“ řekl Trump k rozhovorům s Putinem o válce na Ukrajině.
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Ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu z Putinova rozkazu, Rusko tak v Evropě rozpoutalo největší ozbrojený konflikt od konce druhé světové války. Trump se od svého návratu do Bílého domu v lednu 2025 snaží zprostředkovat ukončení války, průlom ale dosud nenastal.
Rusko a Ukrajina ovšem tento měsíc obnovily za amerického zprostředkování mírové rozhovory, ke kterým se nyní chtějí připojit i zástupci Evropy.
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Si jednal s Trumpem a Putinem. Po schůzce vydali Mírovou deklaraci
Putin, Si a Trump po jednání v Šen-čenu vydali společné prohlášení nazvané Mírová deklarace. V dokumentu, který se ale Ukrajině nevěnoval, se mimo jiné píše, že nikdy nesmí začít jaderná válka. Trojice zemí chce rovněž vést dialog o snížení jaderného nebezpečí. Téma nukleárních zbraní nyní zmínil i Trump.
„Mluvili jsme o potřebě spolupráce při zastavení šíření jaderné hrozby na planetě. A zejména jsme široce hovořili o zajištění toho, že Írán nikdy nebude mít nukleární zbraň. Jsou šílení. Nedovolíme jim mít jaderné zbraně,“ řekl americký prezident. Írán chce podle něj uzavřít dohodu, ale ne takovou, která by byla pro amerického prezidenta přijatelná. Írán lže lidem už přes půl století, řekl.
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V této souvislosti Trump hovořil o tom, jak skvělý má vztah s čínským prezidentem a jak na společné třístranné schůzce působila skvělá energie. Šéf Bílého domu podle AP poznamenal, že velmi dobrý vztah má i s Putinem, ačkoliv nedokáže říct, zda ruský vůdce je i přítelem Spojených států.