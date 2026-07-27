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Putin chce po volbách mobilizovat až půl milionu vojáků, varuje Zelenskyj

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  11:47
Ruští vojáci uskutečňují trénink u Pokrovsku. (26. října 2025)

Ruští vojáci uskutečňují trénink u Pokrovsku. (26. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...
Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...
Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...
Ruští vojáci absolvují výcvik u Pokrovsku. (26. října 2025)
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Ruský prezident Vladimir Putin chce po zářijových parlamentních volbách mobilizovat 300 až 500 tisíc vojáků, myslí si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjádřil přesvědčení, že tito vojáci nebudou dobře vycvičeni, a ruská armáda tak bude mít vysoké ztráty.

„Putin není připraven tuto válku ukončit. Máme zpravodajské informace, že se chystá k mobilizaci. Chce ji provést po volbách do Státní dumy,“ uvedl Zelenskyj, podle něhož se Putin obává reakce vlastní společnosti.

„Bude kvůli tomu čelit vnitřním problémům, protože jeho společnost – a viděl jsem průzkumy – je proti mobilizaci. Významná část obyvatel je také proti válce, přesto však Putina podporuje,“ míní ukrajinská hlava státu.

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Také analytici amerického Institutu pro studium války (ISW) upozornili, že ruské úřady vytvářejí právní a organizační základy pro možné vyhlášení mobilizace a válečného stavu. Konečné rozhodnutí je ale podle nich v Putinových rukách a závisí na jeho vyhodnocení situace na frontě a vnitropolitické situace v Rusku.

Putin už loni podepsal zákon, který umožňuje vyslat záložníky do války i bez formálního vyhlášení mobilizace.

O nové mobilizaci se hovoří kvůli rostoucím ztrátám ruské armády, která už nestačí nahrazovat klesající nábor dobrovolníků. Rusko podle odhadů západních zpravodajských služeb za více než čtyři roky války přišlo o 1,4 milionu zabitých a zraněných vojáků.

Evropští komentátoři nevylučují vyhlášení mobilizace po zářijových volbách, ruští prováleční blogeři odhadují, že by se tak mohlo stát v říjnu a do zbraně by mohlo být povoláno dokonce až 1,2 milionu mužů, napsal server The Moscow Times.

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Při „částečné“ mobilizaci vyhlášené na podzim 2022 bylo do armády povoláno na 300 tisíc mužů, ale další statisíce tehdy vycestovaly z Ruska v obavě před povolávacím rozkazem.

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