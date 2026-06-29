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O Ukrajině můžeme jednat, až Američané dořeší Írán, řekl Putin

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  7:26
Vladimir Putin (15. června 2026)

Vladimir Putin (15. června 2026) | foto: AP

Vladimir Putin (28. června 2026)
Vladimir Putin (28. června 2026)
Americký prezident Donald Trump gestikuluje v Oválné pracovně Bílého domu ve...
Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském...
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Ruský prezident Vladimir Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů, kteří by měli obnovit jednání o válce na Ukrajině. Podle něj k tomu dojde poté, co se Bílý dům přestane soustředit na konflikt kolem Íránu. Ruský lídr to oznámil v nedělním rozhovoru, který v noci citovaly ruské tiskové agentury.

„Jakmile budou všechny ty události za námi a skončí nejnapjatější fáze v íránské otázce, očekáváme příjezd těch zástupců americké vlády, s nimiž jsme se v Moskvě již setkali,“ řekl Putin v rozhovoru s reportérem ruské státní televize Pavlem Zarubinem.

Reagoval na jeho otázku ohledně stavu rusko-amerických vztahů po summitu skupiny G7 ve Francii, na němž americký prezident Donald Trump prohlásil, že Rusko by mělo s Ukrajinou uzavřít dohodu o ukončení války. Tu rozpoutalo Rusko z Putinova rozkazu v únoru 2022 otevřenou invazí na území svého souseda.

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„Jsme připraveni pokračovat v jednáních a v diskusi o všech podrobnostech,“ dodal Putin. Putin začátkem června prohlásil, že od začátku konfliktu s Íránem, který podle něj vyvolaly Spojené státy, Washington odvrátil pozornost od války na Ukrajině.

Trump, jehož podpora Ukrajiny byla dosud spíše zdrženlivá, na summitu G7 ve Francii v polovině června uvedl, že Rusko „by mělo uzavřít dohodu“ a že Washington by mohl na Moskvu znovu uvalit už dříve zrušené sankce. Tento postoj pozorovatelé obecně vykládali jako nečekaný obrat šéfa Bílého domu ve prospěch Ukrajiny.

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Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý před zahraničními diplomaty v Moskvě uvedl, že Rusko je připravené pokračovat v uvázlých mírových rozhovorech s Ukrajinou. Spojené státy se však podle něj zjevně „vzdávají jakýchkoli nároků na roli nestranného zprostředkovatele a naopak se ubírají cestou zesilování sankčního tlaku na Rusko“.

Spojené státy se od loňského návratu Donalda Trumpa do Bílého domu snaží mezi Kyjevem a Moskvou zprostředkovat mírovou dohodu. Rusko si klade územní požadavky a také chce, aby součástí případné mírové dohody byl i závazek, že Ukrajina se nikdy nestane členem NATO. Kyjev některé ruské požadavky, především ty územní, považuje za nepřijatelné.

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Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že zatímco Rusko nabízí kompromis, Ukrajina na něj připravená není. Putin ale odmítá návrh na jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Zatímco Zelenskyj si od případného setkání s Putinem slibuje průlom, Putin pro jednání nyní nevidí důvod. Moskva zároveň odmítá ukrajinský návrh na příměří. Tvrdí, že jednání mohou pokračovat i bez zastavení bojů.

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