Putin by během voleb na Ukrajině zastavil útoky na jeden den, řekl Kreml

„Prezident už o tom mluvil, ale teď mohu jeho jménem říct, že jestli v Kyjevě opravdu chtějí uspořádat volby, tak je prezident jako vrchní velitel připraven dát pokyn v den voleb na Ukrajinu neútočit. Právě v den voleb. To je důležitý dovětek,“ uvedl Peskov.
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Americký prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Zelenskyj na to reagoval vyjádřením, že je na Ukrajincích, aby si zvolili svého lídra, a uvedl, že volby budou možné, pokud Rusko poskytne 60 dní klidu zbraní.
Zároveň poznamenal, že Kyjev je připraven zastavit útoky na ruské ropné rafinerie, pokud Moskva přestane útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
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Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Kvůli válečnému režimu země volby nepořádá.