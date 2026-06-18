Bylo to poprvé od loňského listopadu, co si ruský prezident vyrazil do regionů. A poprvé za téměř rok, co si na ulici povídal s obyčejnými lidmi. Nebojí se mezi lid – i když při procházce historickým centrem Kazaně ho pro jistotu doprovázeli maskovaní příslušníci specnazu prezidentské ochranky.
Na záběrech zveřejněných státním zpravodajským holdingem VGTRK je vidět Putina, jak se před Blagověščenským chrámem v Kazaňském kremlu ochotně zdraví s turisty, třese si s nimi rukou a bezprostředně se jich vyptává, odkud přijeli. Doprovází ho prezident Tatarstánu Rustam Minnichanov.
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Idylu však pokazí jeden z bodyguardů, který do vysílačky pronese slovo „massovka“ – což rusky znamená komparz. Celá věta sice není slyšet, ale podle ruského opozičního portálu Agenstvo to naznačuje, že setkání s lidem v Kazani bylo jen pečlivě zinscenovaným divadlem.
Putin se během dubna a května objevoval na veřejnosti znatelně častěji než v prvních třech měsících roku. Podle analytiků jde o součást promyšlené snahy vylepšit si image, a to v době klesajících preferencí a rostoucího znepokojení z vývoje války na Ukrajině a nedostatku benzinu.
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Mezi lidi vyrazil Putin poprvé od loňského července. Tehdy v Petrohradu zastavil limuzínu, aby před televizními kamerami pobesedoval s kolemjdoucími. Spekulovalo se, že by mohlo jít o propagandistickou reakci na zesílení ukrajinských dronových útoků na města v centrálním Rusku.