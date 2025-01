Putinovým cílem bylo obnovení Varšavské smlouvy, prozradil Biden

Vítězem ANO, STAN před ODS. SPD by podle Medianu ve volbách neuspěla

Sněmovní volby by v prosinci vyhrálo ANO s 33,5 procenta hlasů, uvádí agentura Median v novém volebním modelu. Druhé by podle ní bylo hnutí STAN, s 13 procenty by tak předstihlo ODS, která by získala...