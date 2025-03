Jak na Putina. Lidé touží vám psát básně, řekl gubernátor a pak ho žádal o peníze

Přepis z jednání přinesla tisková služba Kremlu. Dokument přináší ukázku toho, jak nižší politik s hlavou státu vyjednává a jak na svoje projekty potřebuje ji žádat o přímou pomoc.

„S vaším svolením bych dnes rád začal vděčností od svých krajanů, včetně těch, kteří jsou v severovýchodním vojenském okruhu,“ řekl Sitnikov. Připomněl, že Putin udělil jedné z vojenských jednotek pocházejících z Kostromské oblasti Kutuzovův řád, což podle gubernátora nemohlo přijít v lepší dobu.

„Jménem pluku, personálu a velitele pluku bych vám rád předložil sbírku básní. Toto jsou básně napsané vojáky Kostromy. V této sbírce je dokonce i báseň velitele pluku. Naprosto úžasný fenomén. Lidé jsou ve válce, vážně bojují, hrdinně bojují a zároveň se objevila touha psát,“ prohlásil Sitnikov.

Poté, co mu Putin poděkoval s upozorněním, že dostává hlášení z generálního štábu a o básních ví, Sitnikov se pustil s informací o tom, co úřady pro vojáky nasazené ve „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině a jejich rodiny úřady podnikají.

„Mám dobré, úzké vztahy s veliteli pluků; když jdu ven, vždy pořádám recepce pro personál, aby se vyřešily případné problémy,“ referoval. Podle gubernátora podporuje oblasti více než osm tisíc vojenských rodin, kterým se například rozdávají pozemky zdarma.

„Někteří už začali stavět, někteří prodávají pozemky. Zvláště poznamenávám, že staví vdovy,“ podotkl Sitnikov s nepřímým poukazem na finanční prospěch, který ženy mají z nasazení jejich mužů ve válce, respektive z jejich smrti.

Místo pro on-line

Sitnikov upozornil, že úřady myslí i na ty, kteří žijí, a jezdí domů na dovolenou. „Rozhodli jsme se v oblasti takto: koupili jsme dva pohodlné autobusy a dnes vozíme kluky. A domů dorazí z cesty víceméně svěží,“ sdělil gubernátor.

Ne vše je v Kostromské oblasti idylické, připustil nicméně Sitnikov. Sice vyzdvihl úsilí místních žen, aby rodily více dětí, upozornil však na to, že regionu chybí moderní porodnice a poprosil Putina o finanční podporu.

Talentovaná rodička s jedenáctým dítětem

„Z hlediska porodnosti je na tom oblast dobře, za poslední dva měsíce se narodilo 630 dětí. Více než jedna třetina z nich jsou třetí, čtvrté, páté dítě v jedné rodině,“ uvedl Sitnikov. „Máme jednu ženu, velmi talentovanou,“ dodal s tím, že porodila už jedenácté dítě.

„Porodnici ale určitě potřebujeme, protože dnes jsme bohužel jediný region (v Centrálním federálním okruhu), který porodnici třetího stupně nemá. Je úsměvné říci, že tři generace Sitnikovů, počínaje mnou, mými dětmi a mými vnoučaty, se narodily v porodnici postavené v polovině 19. století a kromě toho v teologickém semináři,“ vykládal gubernátor.

„A dopadlo to dobře, ne špatně,“ vložil se hbitě do toho Putin. „Zdá se, že rostly normálně,“ reagoval Sitnikov, který následně „vysypal“ další úspěchy oblasti s bojem proti chudobě či rozvojem mateřských škol.

Děkoval za velké státní investice například do infrastruktury. „Zde jsou slova zvláštního poděkování vám osobně za projekt ‚Bezpečné silnice vysoké kvality‘,“ předcházel si Sitnikov Putina, než oznámil další potíže.

„Bohužel problémem zůstává, že náš jediný most vede do centra města a v podstatě spojuje tři federální dálkové silnice. Pro mé krajany je to samozřejmě mučení. Poprosím vás o podporu,“ řekl s tím, že Kostroma potřebuje obchvat, protože těžkotonážní tranzitní doprava město sužuje.

„Veškerá naděje spočívá pouze ve vás,“ řekl Sitnikov. „Dejte mi papíry,“ reagoval Putin.

Poté ještě gubernátor poprosil o podporu chystaných oslav 700. výročí Ipaťjevského kláštera a také o svolení opět kandidovat do funkce.

„Jsou úspěchy, jsou výsledky. Není pochyb o tom, že je ještě potřeba udělat spoustu úkolů. Letos mi končí mandát guvernéra. Prosím o souhlas s účastí ve volbách,“ řekl Sitnikov. A Putin ho ubezpečil, že Kostroma „nabrala dobré tempo“, že Sitnikov je mužem na svém místě a že doufá, že ho obyvatelé jeho regionu podpoří.

Kolik si Sitnikov, který je gubernátorem Kostromské oblasti už od roku 2012, vyprosil reálné pomoci, není zatím jasné.