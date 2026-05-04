Putin se skrývá. Bojí se puče a dronového útoku, píší média citující tajné služby

Autor: ,
  13:26
Ruská federální služba pro ochranu ústavních činitelů (FSO) v posledních měsících výrazně zpřísnila ostrahu prezidenta Vladimira Putina vzhledem k tomu, že panují obavy z možného puče nebo atentátu provedeného s nasazením dronu. Informují o tom média s odvoláním na zdroj blízký blíže nespecifikované evropské tajné službě. Kreml se k těmto zprávám nevyjádřil.
Ruský vládce Vladimir Putin

Ruský vládce Vladimir Putin | foto: Getty Images

Ruský prezident Vladimir Putin během návštěvy petrohradské sportovní akademie....
Indonéský prezident Prabowo Subianto se setkal v Moskvě se svým ruským...
Šéf ukrajinské tajné služby SBU Vasyl Maljuk si prohlíží plány operace Pavučina.
Snímek z videa zveřejněného účtem Rapid Response 47 Bílého domu na platformě X,...
16 fotografií

Putin údajně tráví stále více času v podzemních bunkrech, kde se zabývá i takovými detaily války proti Ukrajině, jako jsou názvy jednotlivých vsí dobytých tou nebo onou stranu, a je čím dál odtrženější od civilního života v Rusku. Několik týdnů pracoval v bunkru v Krasnodarském kraji a státní média používala předem natočené záběry, aby navodila zdání normálního dění.

Člověk, který Putina zná, portálu Financial Times řekl, že v něm stále přetrvává šok z loňské operace Pavučina, během níž ukrajinské drony zaútočily na strategické letecké základny hluboko na ruském území. Obavy o Putinovu bezpečnost údajně posílil i lednový únos venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými speciálními jednotkami.

Stanice CNN uvádí, že ochranná služba výrazně omezila počet míst, na která Putin jezdí, a prezident a jeho příbuzní přestali trávit čas v rezidencích v Moskevské oblasti a ve Valdaji. Putin letos ještě nenavštívil žádné armádní zařízení, ačkoliv loni takové cesty podnikal pravidelně.

Zpřísněné jsou bezpečnostní prohlídky lidí, kteří za šéfem Kremlu chodí. Jeho osobní kuchaři, ochranka a fotografové nesmějí cestovat veřejnou dopravou a používat telefony s přístupem k internetu. Do jejich domovů byla nainstalována sledovací zařízení.

Putin žije ve strachu, vládne z poloviny tajnými dekrety, uvádí bývalý oligarcha

Ruské vedení si nedělá starosti pouze o bezpečnost Putina. Koncem loňského roku mezi různými bezpečnostními službami vypukly spory kvůli tomu, kdo nese odpovědnost za selhání při ochraně vysoce postavených vojenských činitelů, kteří se stali cílem útoků spojovaných s ukrajinskými tajnými službami. Putin nakonec rozhodl o tom, že FSO bude nově chránit deset generálů. Do té doby se starala jen o bezpečnost náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova.

Ruský politolog Andrej Kolesnikov podle FT Putina přirovnal k nové soše od britského streetartového umělce Banksyho, která představuje muže, jemuž vlajka zakrývá obličej. „Naslouchá jen bezpečnostním službám, které ovládají všechny oblasti života, a doufá, že lidé se této nové normalitě přizpůsobí,“ řekl Kolesnikov.

Podpora, kterou ruská veřejnost projevuje Putinovi, ale klesá a je podle průzkumů na nejnižší úrovni od podzimu 2022, kdy prezident vyhlásil částečnou mobilizaci. Sociální média plní stížnosti na vypínání mobilního internetu, daně zatěžující malé firmy nebo na utrácení dobytku na Sibiři.

Obavy z puče

CNN uvádí, že podle zprávy evropské tajné služby si Kreml i samotný Putin od začátku března dělají starosti kvůli možným únikům citlivých informací a kvůli hrozbě spiknutí nebo puče namířeného proti prezidentovi. Obávají se hlavně toho, že někdo ze členů ruské politické elity by mohl k pokusu o atentát použít dron.

V této souvislosti je zmiňován někdejší ministr obrany a současný šéf bezpečnostní rady Sergej Šojgu, který „si udržuje významný vliv v nejvyšším vojenském velení“. CNN ale podotýká, že zpráva nepřináší žádné důkazy podporující tvrzení o Šojguovi, který byl v minulosti považován za člověka velmi blízkého Putinovi.

Ukrajinci nás nezastaví na frontě, proto se uchylují k útokům na civilní cíle, tvrdí Putin

CNN píše, že se stává jen málokdy, aby západní zpravodajské služby zveřejňovaly informace z vnitřních kruhů ve vedení nepřátelských zemí, které pravděpodobně získaly z elektronických zdrojů nebo od lidí, jejichž odhalení by mohlo vést k jejich kompromitaci. Zveřejnění zprávy ale podle CNN možná odráží naději evropských představitelů, že se Rusko zhroutí zevnitř. Kritici přitom evropským činitelům vyčítají, že tato naděje je jejich jedinou strategií, jak porazit Rusko na Ukrajině.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Až rok vězení. Vláda podpořila návrh na zpřísnění trestů za týrání zvířat

Vláda projednává opětovné zavedení EET pro restaurace, obchodníky,...

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě podpořila návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Místo půlročního vězení za ně má nově hrozit nejméně roční, uvedl vicepremiér Karel Havlíček....

4. května 2026  13:07,  aktualizováno  13:30

Putin se skrývá. Bojí se puče a dronového útoku, píší média citující tajné služby

Ruský vládce Vladimir Putin

Ruská federální služba pro ochranu ústavních činitelů (FSO) v posledních měsících výrazně zpřísnila ostrahu prezidenta Vladimira Putina vzhledem k tomu, že panují obavy z možného puče nebo atentátu...

4. května 2026  13:26

Vláda schválila EET. Chce spropitné osvobodit od daní a vrátit i školkovné

Alena Schillerová na schůzí vlády, která projedná opětovné zavedení EET pro...

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb schválila vláda. EET se má týkat restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. „Plníme náš volební slib,“ řekl vicepremiér Karel Havlíček. Výjimku mají dostat...

4. května 2026  6:08,  aktualizováno  13:25

Olga Lounová

Zpěvačka Olga Lounová

Olga Lounová je poprocková zpěvačka, skladatelka a herečka. Stala se známou po boku Ondřeje Ládka alias Xindla X, se kterým ji pojil kromě pracovního i partnerský vztah. Olga Lounová hrála v...

8. června 2018,  aktualizováno  4. 5. 13:20

Požár v Českém Švýcarsku stále není pod kontrolou, pomáhají vrtulníky ze Slovenska

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne, v hranicích do 100 hektarů, plně ho ale stále nemají pod kontrolou. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska,...

4. května 2026  7:28,  aktualizováno  13:20

Škoda za 24,5 milionu. Kyberútočníci vysáli z jedné firmy letos rekordní sumu

ilustrační snímek

České firmy přišly za posledních pět let kvůli kyberútokům o 3,6 miliardy korun, ukazují policejní statistiky. Podle nich je úspěšný každý desátý firemní kyberútok, e-šmejdi přitom už dokážou ušít...

4. května 2026  13:12

Podmínka a půl milionu korun. Soud potrestal Nagyovou v kauze Čapí hnízdo

Europoslankyně Jana Nagyová (ANO) u soudu kvůli kauze dotací pro Čapí hnízdo....

Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým...

4. května 2026  9:38,  aktualizováno  12:52

Premiér Babiš v jednom kole. V Arménii se po Zelenském setkal i s šéfem NATO

Po ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském se premiér Andrej Babiš (ANO)...

Od našich zpravodajů v Arménii Po ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském se premiér Andrej Babiš (ANO) v Arménii potkal s šéfem NATO Markem Ruttem a vůbec poprvé na čtyři oči také s britským premiérem Keirem Starmerem. Do...

4. května 2026  9:01,  aktualizováno  12:35

Česko požádalo kvůli požáru v Českém Švýcarsku o pomoc EU

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

V souvislosti s požárem v národním parku České Švýcarsko aktivovala Česká republika mechanismus civilní ochrany EU. Potvrdila to mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová. Opatření slouží k zajištění...

4. května 2026  12:18

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025. Vyberte své favority ve třech kategoriích

bloger_článková

Anketa Bloger roku 2025 jde do finále. Nominujte své favority v kategoriích Blogerka roku, Bloger roku a univerzální Vypravěč roku. Hlasovat můžete do 18. května. Samotné finále se pak uskuteční na...

4. května 2026

Rakousko vyhostilo tři ruské diplomaty. Ministryně mluví o „lesu antén“ a špionáži

Předsedkyně rakouské liberální strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová (3....

Rakousko vyhostilo tři ruské diplomaty ve spojitosti s "lesem antén" na střechách budov ruského diplomatického zastoupení. Oznámila to v pondělí podle agentury Reuters rakouská vláda, která...

4. května 2026  10:27,  aktualizováno  11:57

Upusťte od přehnaných požadavků v mírových jednáních, vyzval Írán USA

Pohled na íránskou metropoli Teherán (28. března 2026)

Teherán vyzval Spojené státy, aby upustily od přehnaných požadavků v mírových jednáních a zaujaly rozumný přístup. Podle agentury AFP to v pondělí řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí.

4. května 2026  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.