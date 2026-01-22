Kdyby USA kupovaly Grónsko jako Aljašku, stálo by nejvýš miliardu, míní Putin

  6:25
Spojené státy by si mohly dovolit koupi Grónska, pokud by ostrov byl na prodej v podobných cenách, za jaké Rusko v 19. století prodalo Američanům Aljašku, míní ruský prezident Vladimir Putin. Ruský vůdce odhadl, že v takovém případě by se cena Grónska pohybovala mezi 200 miliony až jednou miliardou dolarů (asi 4,2 miliardy až 21 miliard korun).
Ruský prezident Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19. listopadu...

Ruský prezident Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19. listopadu 2025) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Ruský prezident Vladimir Putin na každoroční výroční tiskové konferenci. (19....
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
„Grónsko je rozlohou trošku větší než Aljaška (...) Kdybychom to srovnali s cenou, za jakou si USA pořídily Aljašku, pak by se cena za Grónsko pohybovala někde mezi 200 až 250 miliony dolarů,“ řekl.

„Pokud by se to srovnávalo s tehdejšími cenami zlata, pak tato částka bude vyšší, určitě by se blížila miliardě. Myslím, že i to by USA zvládly,“ dodal podle státní tiskové agentury TASS.

Putin na středeční poradě se svými nejbližšími spolupracovníky z bezpečnostní rady řekl, že se chystá ve čtvrtek s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem a s vyslanci amerického prezidenta Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem projednat Trumpovo pozvání Ruska do Rady míru a situaci okolo Pásma Gazy, jakož i úsilí Bílého domu o ukončení války na Ukrajině a případný osud ruských aktiv zmrazených v USA.

USA koupily Aljašku od carského Ruska v roce 1867 za 7,2 milionu dolarů, což by podle některých expertů odpovídalo 132 milionům dolarů v současnosti (asi 2,75 miliardy korun). Americký prezident Donald Trump dával v poslední době opakovaně najevo, že chce k USA připojit největší ostrov světa, který je autonomní součástí Dánského království.

