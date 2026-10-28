Zelenskyj dostal bezpečnostní záruky. Brzy se s Putinem může setkat, řekl Trump

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Zelenskyj s Putinem se mohou brzy setkat, řekl Trump. Kreml slíbil bezpečnostní záruky

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  8:59
Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj

Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj | foto: AP

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Zahraničněpolitický poradce Vladimira Putina Jurij Ušakov (13. března 2025)
Vladimir Putin v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem...
Zahraniční poradce Vladimira Putina Jurij Ušakov (18. listopadu 2025)
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Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj by se velmi brzy mohli sejít. Novinářům to bez upřesnění řekl americký prezident Donald Trump. Kremelský poradce Jurij Ušakov předtím sdělil, že Rusko nabízí Zelenskému bezpečnostní záruky výhradně pro případ, že by přicestoval přímo do Moskvy na osobní mírová jednání s Putinem.

Trump rovněž podle portálu Kyiv Post prohlásil, že Spojené státy činí značné pokroky v úsilí ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. Ruská vojska v únoru 2022 na Putinův rozkaz zahájila invazi na Ukrajinu, čímž Moskva rozpoutala největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války.

„Velice brzy bude uspořádáno setkání a myslím, že by se mohlo dosáhnout značného pokroku,“ řekl Trump. „S Ruskem a Ukrajinou máme velký pokrok,“ dodal.

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Agentura AFP poznamenala, že Trumpovo nynější oznámení přichází v době, kdy americká vláda zintenzivňuje diplomatické úsilí o ukončení války. Portál Kyiv Post připomenul, že ve Spojených státech se za týden v úterý budou konat kongresové volby. V těch by Trumpovi republikáni mohli ztratit kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i nad Senátem.

Zelenskyj v neděli uvedl, že v listopadu se uskuteční třístranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA, jehož cílem bude obnovit uvázlé mírové rozhovory. Moskva již dříve informovala, že takové jednání na nižší úrovni se plánuje ve Spojených arabských emirátech.

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Pokud by však mělo jít o summit hlav států, pak podle Ušakova Kreml považuje Moskvu za nejlogičtější místo pro přímý dialog o ukončení konfliktu, pokud Zelenskyj „chce opravdu mluvit“. Ukrajinský prezident nabízel schůzku s Putinem na okraj summitu G20 v Miami, pokud by tam jeho ruský protějšek letěl.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi a Moskva okupuje asi 19 procent ukrajinského území. Trump se od návratu do Bílého domu v lednu 2025 snaží zprostředkovat ukončení války a zahájení mírových jednání. Rusko už dříve opakovaně uvedlo, že jakákoli jednání s Ukrajinou nebudou důvodem k příměří a že speciální vojenská operace, jak Moskva invazi označuje, bude pokračovat.

Zatímco Kyjev s dosavadními návrhy na příměří souhlasil, Moskva zastavení bojů podmiňuje mimo jiné vydáním celého ukrajinského Donbasu včetně území, které dosud ruské síly nedobyly. Ukrajina územní ústupky odmítá a navrhuje zastavit boje na stávající frontě, což zase nechce Rusko.

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