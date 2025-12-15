Pussy Riot prosluly protestem v roce 2012. V moskevské katedrále Krista Spasitele tehdy zazpívaly píseň nazvanou „Bohorodičko, vyžeň Putina“, kterou označily za punkovou modlitbu.
Tři členky skupiny byly později odsouzeny za výtržnictví a dvě z nich si odpykaly skoro dva roky ve vězení. Evropský soud pro lidská práva později nařídil Rusku vyplatit odsouzeným členkám uskupení odškodné za porušení jejich práv.
|
Rusové žalují kvůli zmrazeným aktivům společnost Euroclear o biliony rublů
„Soud se rozhodl vyhovět žádosti generální prokuratury a uznal punkovou skupinu Pussy Riot za extremistickou organizaci,“ řekl advokát skupiny Leonid Solovjev. Dodal, že rozhodnutí soudu neprodleně vstoupilo v platnost.
„Byla to jen otázka času. Dříve či později se to stejně muselo stát. Teroristé nás označili za extremisty,“ řekl portálu The Moscow Times o soudním rozhodnutí Alexandr Sofejev z Pussy Riot. Všichni členové a členky skupiny žijí podle něj v exilu. Žádné zásadní změny tak nečeká.
Soud jednal za zavřenými dveřmi, tedy s vyloučením médií a veřejnosti, uvedl server Mediazona. Připomněl, že generální prokuratura argumentovala, že skupina uspořádala „řadu akcí ohrožujících bezpečnost státu“.
|
Češka dostala v Rusku v nepřítomnosti 13 let za účast v bojích na Ukrajině
Jako příklad uvedla právě vystoupení členek Pussy Riot v hlavní moskevské katedrále před prezidentskými volbami v roce 2012. Dále pak vpád na hřiště při finálovém utkání mistrovství světa ve fotbale v Moskvě v roce 2018.
Tehdy členky Pussy Riot v policejních uniformách vběhly na hřiště během finále fotbalového šampionátu a požadovaly osvobození všech politických vězňů. Tři členky skupiny a jednoho jejího člena, Pjotra Verzilova, tehdy potrestali patnácti dny vězení.
Letos v září ruský soud vyměřil pětici členek Pussy Riot v nepřítomnosti tresty vězení sahající od osmi do třinácti let za mřížemi kvůli „šíření lživých zpráv“ o ruské armádě. Konkrétně za klip nabádající nedívat se na ruskou televizi.
|
Aktivistky Pussy Riot přivezou do Prahy revoluční punkovou operu
Podle stejného paragrafu o rok dříve ruský soud potrestal jednu z členek skupiny šesti lety vězení. Verzilov byl podle stejného paragrafu v nepřítomnosti odsouzen k osmi letům a čtyřem měsícům.
„Za kuklu pod polštářem, za naši písničku na počítači nebo i jen za ‚lajk‘ k našemu příspěvku (na sociálních sítích) může hrozit vězení. Pussy Riot se stalo jménem, které se v Rusku nesmí vyslovit,“ řekla Tolokonnikovová exilovému serveru The Insider.
|
GLOSA: Pussy Riot v Praze - jasně formulované poselství v hávu nudné hudby
Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru několik členek skupiny uprchlo ze země a později po nich úřady vyhlásily pátrání. Mnoho členek skupiny nyní žije v Tbilisi v Gruzii.
Ruské soudy v posledních letech za „extremistické“ označily i některé neexistující organizace, například „Mezinárodní hnutí LGBT“ či „Protiruské separatistické hnutí“, podotkly The Moscow Times.