Pulitzerovu cenu získal The Washington Post za popis chaotické Trumpovy reformy

List The Washington Post získal hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí, získaly je agentura Reuters či deník The New York Times. Informovala o tom Kolumbijská univerzita na webu věnovaném tomuto nejprestižnějšímu novinářskému ocenění.
ilustrační snímek | foto: AP

Washingtonský deník podle výboru, jenž rozhoduje o předání ocenění, „odkrýval roušku tajností okolo chaotické reformy federálních úřadů Trumpovou administrativou“ a cenu dostal za detailní popis dopadů škrtů na lidi a důsledků pro zemi.

Agentura Reuters získala cenu za domácí zpravodajství o tom, jak se Trump prostřednictvím své vlády a vlivných spojenců pokusil rozšířit prezidentské pravomoci a trestat své politické oponenty. Reuters má i další ocenění za články popisující, jak sociální síť Meta problematicky využívá umělou inteligenci a reklamy.

Cena za mezinárodní zpravodajství patří týmu agentury AP za globální investigaci nástrojů masového sledování lidí „vytvořených v Silicon Valley, zdokonalených v Číně, rozšířených po celém světě před jejich návratem do Ameriky a tajným novým používáním americkou pohraniční stráží“.

Ocenění za zpravodajství o rychle se vyvíjející události získal list The Minnesota Star Tribune za pokrytí střelby na mši v katolické škole, kde zemřely dvě děti a 17 utrpělo zranění.

Před 100 lety se poprvé udílely Pulitzerovy ceny

Pulitzerovy ceny jsou udělovány v 15 novinářských a v osmi uměleckých kategoriích zaměřených na knihy, hudbu a divadlo. Vítěz kategorie veřejné služby získává zlatou medaili, všichni ostatní vítězové po 15 tisících dolarech (asi 320 tisíc korun).

Ceny uděluje Kolumbijská univerzita v New Yorku a jsou považovány za nejprestižnější americké novinářské ocenění. Jsou pojmenovány po významném americkém vydavateli novin Josephu Pulitzerovi, který zemřel v roce 1911. Ceny se udělují od roku 1917.

Akční letáky
