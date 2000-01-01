Kolem půldruhého milionu muslimů dnes v Mekce zahájilo tradiční obřady spojené s velkou poutí (hadždž), která je jedním z pěti pilířů islámu. Ani zvýšené ceny letenek a narušená doprava v důsledku regionálního konfliktu vyvolaného americko-izraelskými údery na Írán koncem února neodradily věřící ze všech koutů světa od cesty do nejposvátnějšího města islámu.
„Děti nás prosily, abychom si to ještě rozmysleli, ale na tohle jsme čekali celý život,“ řekl Šahíd Alí, který si se svou ženou na tuto cestu roky šetřil. Odložili i rekonstrukci domu a vynechali dovolené, aby pouť stihli vykonat, než budou příliš staří.
Navzdory válce a nejistotám ohledně možného obnovení konfliktu přilákala pouť do Mekky podle saúdskoarabských úřadů více návštěvníků než loni. „Bylo to velmi nejisté, protože lety se hromadně rušily,“ řekl Alí.
V saúdskorabské Mekce, kde denní teploty mohou vyšplhat až na 47 stupňů, poutníci oděni v bílém zahájili nejprve obřad taváf – rituální obcházení svatyně Kaaba.
Její poloha určuje směr, kterým se muslimové po celém světě mají během každodenních modliteb obrátit.
Noc poutníci stráví v klimatizovaných stanech v údolí Miná, městě vzdáleném přibližně pět kilometrů od Mekky.
Kopec je od Mekky vzdálený asi 20 kilometrů a prorok Mohamed na něm údajně pronesl svá poslední kázání.
Po západu slunce se pak vydají do pouštní Muzdalify, která je na půl cesty mezi Arafatem a údolím Miná.
Stráví tam noc a nasbírají oblázky, které pak hází na dvacet šest metrů dlouhou zeď v údolí Miná, čímž symbolicky vyjadřují zavržení satana.
Poslední dny poutě patří svátku oběti íd al-adhá, při němž se nejen v Mekce, ale i v ostatním muslimském světě budou porážet obětní zvířata a jejich maso rozdávat potřebným.
Po završení rituálů si mnoho mužů nechává oholit hlavu a ženy si odstřihují pramen vlasů jako symbol nového začátku, který má absolvování pouti přinést.
Začátek poutě koliduje s blížícími se rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem o uzavření mírové dohody.
Podle dvou vysoce postavených představitelů z Perského zálivu americký prezident Donald Trump odložil plánovaný nový útok na Írán poté, co ho spojenci z arabských monarchií varovali před takovým krokem během posvátné poutě.
Konflikt také způsobil řadu logistických problémů. Komerční letecké společnosti v celém Perském zálivu musely změnit trasy letů. Některé dočasně pozastavily cesty přes určité části regionu. Důsledkem jsou vyšší ceny letenek a časté zpoždění letů.
„Všude teď panuje nejistota,“ řekla Farzana Begumová, bývalá učitelka z Birminghamu před cestou do Mekky. „Když někoho Bůh povolá, nemůže ho člověk odmítnout kvůli politice,“ řekla.
Pouť, která je symbolickým napodobením posledního putování proroka Mohameda, je jedním z pilířů islámu. Alespoň jednou za život by ji měl absolvovat každý muslim, pokud mu to zdraví dovolí.
Miliony muslimů vykonávají velkou pouť (hadždž), která se koná každý rok ve stanoveném termínu, nebo malou pouť zvanou umra, kterou lze podniknout ve zbytku roku.
