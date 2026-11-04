Zranění zuborožci výrazně komplikovalo život. Dokázal sice fungovat, jenže hledání potravy i péče o peří pro něj představovaly velký problém. Odborníci proto nejprve pořídili CT snímky a využili zachované úlomky původního zobáku, aby co nejpřesněji napodobili jeho tvar.
Poté vytiskli dvě plastové náhrady a při operaci je upevnili pomocí titanových součástek a šroubů. Na unikátním zákroku spolupracovali specialisté z amsterdamské zoo ARTIS, Utrechtské univerzity a dalších pracovišť.
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Nový zobák se osvědčil téměř okamžitě. Pták ho začal používat ještě v den operace a hned následující ráno si ze země sám sebral malou myš. Během několika dnů se pustil také do úpravy svého peří.
„Nejdůležitější otázka pro mě zní: Může zvíře projevovat chování, které je pro jeho druh přirozené? Kompletní zobák mu dává mnohem více možností,“ říká Martine van Zijll Langhout, vedoucí veterinárního oddělení zoo ARTIS.
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Zoborožci používají zobák nejen při hledání potravy, ale také při péči o svůj vzhled. Není tedy divu, že ho pták začal ihned zkoušet. Teď už je zpět v amsterdamské zoo a veterináři sledují, jak si na nové vybavení zvyká. Zatím totiž nikdo neví, jak dlouho protézy vydrží. Pokud se osvědčí, mohou podobnou pomoc získat i další opeření nešťastníci.