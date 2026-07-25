Nejhorší ráno moderních izraelských dějin vás zastihlo v Praze, tisíce kilometrů daleko. Jak si pamatujete 7. říjen 2023, kdy Hamás a další ozbrojené skupiny brutálně zaútočily na Izrael?
Můj muž byl dřív izraelským diplomatem. Toho dne jsme v Praze měli přijmout izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s delegací, osobně jsem měla doprovázet jeho choť Saru. Ráno nás vzbudily telefonáty z Izraele a ambasády. Začal neskutečný zmatek, zděšení, doslova šok. Nikdo nevěděl, co se skutečně děje.
Mnozí rodiče se se svými dětmi rozloučili, protože byli přesvědčení o konci. V takový moment se dítěti naprosto rozpadnou jeho dosavadní jistoty.