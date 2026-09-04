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OSN rozhoduje, zda překreslí mapu světa. Na změnu tlačí hlavně ublížená Afrika

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  14:26
Mapa světa, kde poměr velikostí zemí a kontinentů odpovídá skutečnosti více než...

Mapa světa, kde poměr velikostí zemí a kontinentů odpovídá skutečnosti více než na Mercatorově projekci. | foto: Equal Earth Map

Mapa světa - Mercatorova projekce s vyznačenými hranicemi
Ministr zahraničí Toga Robert Dussey (19. prosince 2025)
Mercatorovo zobrazení map světa zkresluje velikost světadílů. Rozdíl mezi...
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Afrika na většině používaných map vypadá mnohem menší, než ve skutečnosti je. OSN proto v pátek projedná návrh Toga, které chce prosadit přesnější mapu světa a postupně opustit staletí starou Mercatorovu projekci. Ta například staví rozlohou nesrovnatelné Afriku a Grónsko téměř na stejnou úroveň.

Podle tožského ministra zahraničí Roberta Dusseyho rezoluci podporuje také dalších 54 členských zemí Africké unie. „Tato diskuse není politická ale vědecká, protože máme vědecké důkazy, a proto musíme přijmout realitu,“ řekl Dussey.

Takzvanou Mercatorovu projekci vytvořil vlámský kartograf Gerardus Mercator v roce 1569, aby námořníkům usnadnil plavbu.

Nejsme okrajové téma, Mercator nás zmenšuje. Afrika brojí proti tradiční mapě

Téměř o pět století později ji svět stále používá jako standard. Kvůli způsobu, jakým projekce převádí kulatý povrch Země na plochou mapu, ale oblasti kolem rovníku vypadají menší, než ve skutečnosti jsou, zatímco území blíže pólům naopak zvětšuje. Afrika tak na mapě vypadá podobně velká jako Grónsko, přestože je čtrnáctkrát větší.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Kritici Mercatorovy mapy podle listu The Guardian tvrdí, že její zkreslení už dlouho ovlivňuje způsob, jakým lidé vnímají svět. Historici a geografové poukazují na její kořeny v západních stereotypech, aktivisté zase mluví o „kartografickém kolonialismu“.

Podle nich mapa opticky zmenšuje země globálního Jihu a naopak zvětšuje státy severní polokoule, což může posilovat nerovnováhu v mezinárodním obchodě, rozvojových prioritách i vzdělávání.

KVÍZ: Poznáte země světa podle slepých map?

Togo proto prosazuje projekci nazvanou Equal Earth z roku 2018. Mezinárodní tým kartografů ji navrhl tak, aby lépe zachycovala skutečnou rozlohu částí světa. Zastánci změny doufají, že nový typ mapy pomůže změnit pohled na Afriku a přispěje také k dekolonizaci školních osnov.

Rezoluce OSN sice nebude právně závazná, její schválení by ale mohlo postupně změnit mapy používané ve školách, technologiích i státní správě. Togo už plánuje na příští rok v metropoli Lomé setkání s UNESCO, Africkou unií a technologickými firmami, jako je Google Maps, kde chce řešit, jak změnu uvést do praxe.

Místo matcha late listy moringy. Ghana chce jídlem bojovat proti kolonialismu

Naději mu dodává i březnové hlasování o rezoluci z iniciativy Ghany, která označila obchod s otroky za „nejhorší zločin proti lidskosti“. Pro návrh tehdy hlasovalo 123 zemí, tři byly proti a 52 se zdrželo.

Jaké mapy světa byste chtěli používat?

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