Magyar uvedl, že se v Zakarpatské oblasti sejde také se zástupci maďarské menšiny. V pondělí premiér naznačil, že na Ukrajinu pojede brzy. Ukrajina v říjnu přijala Budapeští dlouho požadovaný zákon, který posiluje jazyková práva maďarské menšiny.
Vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem bývaly za Magyarova předchůdce ve funkci Viktora Orbána na bodu mrazu. Orbán, který byl u moci od roku 2010 až do letošního jara, udržoval dobré vztahy s Ruskem navzdory tomu, že ruská armáda od února 2022 proti Ukrajině vede útočnou válku. Sporným bodem byla i maďarská menšina v Zakarpatské oblasti.
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Maďarsko, Česko a Slovensko nesouhlasí s tím, aby pomoc Ukrajině byla financována z příštího víceletého rozpočtu EU. Trvají na tom, aby financování Ukrajiny bylo řešeno mimo víceletý rámec. O rozpočtu EU na roky 2028 až 2034, ale také o finanční podpoře bránící se Ukrajiny v příštím roce, budou tento týden jednat v Bruselu šéfové unijních států a vlád.