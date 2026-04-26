Nesměj se, chybí ti zub! Načuřená holčička překazila Sovětům idylu prvního máje

Tereza Krocová
Oslava práce, jednota, rozzářené úsměvy pionýrů. Tak měl vypadat první máj roku 1968 ve Lvově. Jenže jedna holčička se netvářila podle scénáře sovětského režimu. A důvod jejího nakrknutého pohledu? Možná mnohem banálnější, než by se čekalo. Příběh malé Ukrajinky přináší další díl seriálu Slavné fotografie.
Dívka si oslavy prvního máje ve Lvově užívala po svém. (1. května 1968)

Dívka si oslavy prvního máje ve Lvově užívala po svém. (1. května 1968) | foto: FB: Muzeum historie fotografie ve Lvově / Ilja Pavljuk

Dívka si oslavy prvního máje ve Lvově užívala po svém. (1. května 1968)
Dívka si oslavy prvního máje ve Lvově užívala po svém. (1. května 1968)
Chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakulićová (11. května 2023)
První přímý přenos do zahraničí připadá na rok 1957. Přesně před šestapadesáti...
Je první máj. A tak jako každý rok je i v roce 1968 na náměstí ve Lvově plno lidí. Aby ne! V Sovětském svazu totiž patřil Mezinárodní den práce k těm nejdůležitějším svátkům a provázely ho bujaré oslavy.

Tehdy v ulicích celého východního bloku vlály vlajky, transparenty hlásaly úspěchy socialismu a davy vytvářely pečlivě organizovanou kulisu státního svátku. „Míra organizovanosti a dohledu se zvyšovala s tím, jak slábla víra v režim,“ připomněl pro iDNES.cz historik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Vojtěch Ripka.

Slavné fotografie

Uprostřed tohoto obrazu stojí slavnostně oblečená malá dívka s mašlí ve vlasech. V rukách drží svazek balónků. Přesto její výraz do pečlivě budovaného rámce nezapadá. Neusmívá se. Nepůsobí nadšeně ani slavnostně, ale naopak spíše mrzutě a odtažitě. Jako by ji na oslavy největšího proletářského svátku dotlačili násilím.

„Podívejte se na její tvář. Ona se neusmívá. Vypadá napjatě, trochu rozzlobeně, jako by se ptala: ‚Proč mě fotíš? Kdo jsi vůbec?‘“ poznamenala na adresu slavné fotografie v roce 2019 během přednášky na lvovském Kongresu kultury chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakulićová.

Dívka si oslavy prvního máje ve Lvově užívala po svém. (1. května 1968)
Dívka si oslavy prvního máje ve Lvově užívala po svém. (1. května 1968)
Dívka si oslavy prvního máje ve Lvově užívala po svém. (1. května 1968)
Chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakulićová (11. května 2023)
34 fotografií

„Konkrétně o tomhle průvodu z Lvova nemáme mnoho detailů. Podle některých zdrojů mohl výraz té dívky souviset i s nějakou osobní okolností,“ podotýká Ripka. Důvod holčiččina zasmušilého výrazu je totiž zřejmě prozaický.

„Snažila jsem se být schválně vážná, protože vedle mě stála maminka a říkala: ‚Neusmívej se, vždyť ti vepředu chybí zub, budeš vypadat směšně.‘ A navíc bylo venku velké horko a nové šaty byly kousavé a velmi těsné,“ vzpomínala podle některých zdrojů hrdinka slavného snímku, jež v dospělosti opustila svou vlast a přestěhovala se do Kanady.

Přesná identita ženy, která by dnes byla již v důchodovém věku, však zůstává neznámá.

Dívka si oslavy prvního máje ve Lvově užívala po svém. (1. května 1968)

Také samotný původ fotografie byl dlouho zahalen tajemstvím. Teprve před sedmi lety se k ní na Facebooku přihlásilo ukrajinské muzeum fotografie ve Lvově. Právě to tak poprvé odhalilo, že se jedná o snímek z 1. května 1968 pořízený ve Lvově ukrajinským fotografem Iljou Pavljukem.

Pravdy ukryté v pozadí

„Speciálně pro ty, které zajímá tato fotka, přidáváme další dvě. Užijte si to. Tato fotka nemá nic společného s žádným ze slavných lidí,“ napsali pracovníci muzea. Naštvaná holčička se přitom už tak trochu slavnou stala. Fotografie se volně šíří internetem a stává se předmětem mnoha vtipů i spekulací.

„Ten kontrast mezi oficiálně veselou, částečně už inscenovanou atmosférou a výrazem té holčičky vedl k tomu, že si do fotografie promítáme vlastní významy. Právě proto na nás některé fotografie působí silněji než jiné,“ poznamenává Ripka.

Chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakulićová (11. května 2023)

Také podle Drakulićové většinu lidí při pohledu na virální fotografii nejprve zaujme obří mašle, brýle, šaty nebo výrazné emoce. „Většina lidí však nevěnuje pozornost pozadí. A ono tam je. Trochu rozmazané, ale je tam. Je tam rozmazaný dům, vlajka, lidé. Na fasádě domu jsou fotografie a vlajky. To je důležité, protože se jedná o oslavy 1. máje, státního svátku v komunistické době,“ zdůraznila.

Právě toto širší pojetí mění fotografii z pouhého portrétu v dokument doby. „Tehdy to bylo o ideologii, o manipulaci. A rok 1968? To je rok, kdy Sovětský svaz potlačil pražské jaro v Československu,“ podotkla Drakulićová s tím, že tehdy všichni viděli „pravou tvář komunismu“.

Rozjívená dvojčata rozbila šeď komunismu. Po letech jsme je vyfotili znovu

„A právě tyto aspekty si musíme pamatovat. To, co nevidíme, jako by neexistovalo. Ale právě na pozadí jsou ukryté důležité pravdy o době, ve které jsme žili,“ dodala Drakulićová.

Bolševici bujaré prvomájové oslavy organizovali už od svého mocenského nástupu v Rusku v roce 1917. Jejich role v Sovětském svazu se ale postupně proměňovala. Byla to především demonstrace jednoty lidu, vlády a původně i ozbrojených sil, protože až do šedesátých let byla součástí oslav také armáda.

„A to velmi výrazně, včetně těžké techniky nebo přeletů. Zkrátka, to co si dnes spojujeme spíše se Dnem vítězství, se původně odehrávalo na 1. máje. Civilnější podoba – tedy průvody, mávátka a transparenty – je typická spíš až pro pozdější období od šedesátých let do konce režimu,“ uzavírá Ripka.

2. května 2025

Slavné fotografie

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Seriál Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek...

Jen ať to Amerika vidí. Fotka zlynčovaného kluka zažehla boj za práva černochů

Mamie Till-Mobleyová nad tělem svého zavražděného syna (1955)

Seriál Její statečnost probudila hnutí za občanská práva a ukázala celému světu syrovou brutalitu rasové...

Krutá bohyně. Autor slavné obálky Vogue u nás za Husáka fotil zvířecí lebky

Černobílá obálka časopisu Vogue s modelkou Jean Patchettovou z roku 1950

Seriál Pryč s barvou, rozhodl na jaře roku 1950 časopis Vogue a vsadil na kombinaci černé a bílé. Do čela...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

Osamělý job. JFK se ohnul pod tíhou světa, fotograf zachytil jeho tajné utrpení

George Tames: Loneliest job (1961)

Seriál Nahoře vždycky nejvíc fouká. A funkce amerického prezidenta je nakonec nejosamělejší job na...

Techtle mechtle pod svastikou. Inzerát na Hitlerovu árijskou utopii uhranul Němce

Mladý německý pár na pláži (1939)

Seriál Ein Volk, ein Reich, ein Führer! Až budete v Berlíně, zajděte si do Muzea topografie teroru. Jeho...

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Nesměj se, chybí ti zub! Načuřená holčička překazila Sovětům idylu prvního máje

Dívka si oslavy prvního máje ve Lvově užívala po svém. (1. května 1968)

Oslava práce, jednota, rozzářené úsměvy pionýrů. Tak měl vypadat první máj roku 1968 ve Lvově. Jenže jedna holčička se netvářila podle scénáře sovětského režimu. A důvod jejího nakrknutého pohledu?...

26. dubna 2026

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

26. dubna 2026

Když se mění epochy, přichází čas monster. Kmoníček o Trumpovi i nové mapě světa

Premium
Hynek Kmoníček

Znovu se rozdávají karty moci. Svět se mění. Překotně. A velmoci se při prosazování svých zájmů nezdržují mezinárodním právem. Hynek Kmoníček, letitý diplomat, český velvyslanec v řadě zemí a v...

26. dubna 2026

Třetina patnáctiletých v Česku nečte knihy. Ztratí kritické myšlení, varuje pedagožka

Premium
Hana Košťálová

Více než třetina patnáctiletých za rok nepřečetla jedinou knihu, zatímco pětinu dětí pohltí online svět na víc než pět hodin denně, uvádějí statistiky v Česku. Podle Hany Košťálové, expertky na...

26. dubna 2026

Nechceme skončit jako Barcelona. V Athénách bojují proti novým hotelům

Zástupy turistů na Parthenonu v Aténách v Řecku (13. března 2026)

Řecká metropole zvažuje, jak přistoupit k masivnímu nárůstu turismu. Jednou z možností je vedle platného omezení krátkodobých pronájmů i zmrazení licencí pro nové hotely. Opatřením by se tak Athény...

26. dubna 2026

KVÍZ: Co víte o kariéře a životě jubilanta Leoše Mareše?

Leoš Mareš

Jeden z nejpopulárnějších tuzemských moderátorů, též občasný herec a zpěvák – tedy v jeho případě spíš raper – Leoš Mareš slaví padesáté narozeniny. Ideální důvod připomenout si prostřednictvím kvízu...

vydáno 26. dubna 2026

„Máme trumfy v ruce, 18 hodin tam nepoletíte.“ Trump zrušil cestu vyjednavačů

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)

Americký prezident Donald Trump zrušil cestu amerických vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pákistánského Islámábádu, kde původně měli s Íránem vést patrně nepřímé mírové rozhovory....

25. dubna 2026  18:16,  aktualizováno  22:16

Netanjahu nařídil zaútočit proti hnutí Hizballáh. Porušilo příměří, tvrdí Izrael

Sledujeme online
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026)

Izraelský premiér Netanjahu nařídil silou zaútočit proti libanonskému militantnímu hnutí Hizballáh. Izraelská armáda tvrdí, že porušilo příměří. Libanon tvrdí, že izraelské útoky zabily šest lidí,...

25. dubna 2026  20:45,  aktualizováno  22:13

První volby v Pásmu Gazy za 20 let. Palestinci si vybírali místní zastupitele

Palestinci hlasují během komunálních voleb v Dajr Balahu ve střední části Pásma...

Na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu a v jedné obci v Pásmu Gazy v sobotu Palestinci volili místní zastupitele. V Pásmu Gazy jde o první volby za dvacet let, kdy toto území začalo ovládat...

25. dubna 2026  10:35,  aktualizováno  21:03

Lidovci odmítli změnu financování ČT. Podpořili Pavla i přijetí eura

Jan Grolich na první tiskové konferenci po svém zvolení do čela strany na...

Lidovci na sjezdu odmítli snahu vlády Andreje Babiše převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, protože takový krok podle nich umožní vytvářet na veřejnoprávní média...

25. dubna 2026  12:37,  aktualizováno  20:30

ODS slavila 35. narozeniny. Fialovo období bylo mimořádně úspěšné, hodnotil Benda

ODS měla ke svým 35. narozeninám připravený bohatý program. Zúčastnil se také...

Občanská demokratická strana oslavila 35. narozeniny v neformálním duchu na pražské Ladronce. Akce, kterou organizačně zaštítila také mládežnická organizace strany, propojila vzpomínky na éru...

25. dubna 2026  19:35,  aktualizováno  20:24

Ukrajinské drony poprvé útočily v Jekatěrinburgu, ruské údery zabily sedm lidí

Rusko provedlo rozsáhlý útok drony na ukrajinské Dnipro, vyžádal si 14...

Ukrajinský dron v sobotu zasáhl bytový dům v Jekatěrinburgu. Oběti na životech nejsou hlášeny. Jde o první útok na toto město od začátku války. Rozsáhlé ruské údery v sobotu na Ukrajině zabily sedm...

25. dubna 2026  7:19,  aktualizováno  20:04

