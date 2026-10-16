Česko a další země V4 chtějí odklad ETS2. V EU se přou o emisní povolenky

Hlavním tématem druhého dne jednání bude situace na Ukrajině a migrace. Summitu se osobně zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš.
Největší spory se ve čtvrtek podle zdrojů ČTK vedly o část závěrů summitu věnovanou energetice. Země Visegrádské skupiny, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, požadovaly změny v textu. Podpořily je také Itálie a Řecko.
|
Štědré dotační časy končí. Česko čeká v Bruselu přetahovaná o miliardy
V4 například žádala doplnění odstavce, který by Evropskou komisi vyzval k přehodnocení systému ETS2 a odkladu jeho zavedení nejméně do roku 2030. Proti se postavilo mimo jiné Německo a další státy. Jak debata nakonec dopadla, zatím není jasné. Závěry týkající se energetiky dosud nebyly zveřejněny.
Systém ETS1 je hlavním evropským trhem s emisními povolenkami a vztahuje se na energetiku, těžký průmysl a leteckou dopravu v EU. Systém ETS2 má podle současného harmonogramu začít fungovat v roce 2028. Vztahovat se bude na emise z paliv využívaných v silniční dopravě a při vytápění budov.