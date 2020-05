Většina lidí by chránila životy víc než ekonomiku. Vládám věří, říká průzkum

Celkem 67 procent dotázaných souhlasilo s tvrzením, že by nejvyšší prioritou vlády měla být záchrana co největšího počtu životů, i když to bude znamenat, že se hospodářství zotaví pomaleji. Jen třetina respondentů odpověděla, že je nyní důležitější chránit pracovní místa a restartovat ekonomiku než za každou cenu zachraňovat lidské životy.



Podle agentury Reuters, která studii společnosti Edelman zveřejnila, jsou výsledky v rozporu s mnoha tvrzeními, že lidé po celém světě jsou už unavení z karanténních opatření, která přijaly jejich vlády, a přáli by si návrat k běžnému životu i za cenu ohrožení lidských životů.

Americká společnost Edelman průzkum provedla v rámci svého „barometru důvěry“, kterým už dvě desítky let zkoumá důvěru lidí ve veřejné instituce. Dotazovala se lidí v Číně, Británii, Francii, Indii, Japonsku, Jižní Koreji, Kanadě, Mexiku, Německu, Saúdské Arábii a Spojených státech.

Za záchranu lidských životů navzdory ekonomickým škodám se nejvíce přimlouvali v průzkumu Japonci (76 procent), důraz na hospodářství naopak nejvíce kladli Číňané (56 procent). Zatímco v Japonsku v posledních dnech denně přibývá zhruba 150 až 200 potvrzených případů nákazy, v Číně, kde se koronavirus SARS-CoV-2 loni poprvé objevil, se drží počet nových případů pod deseti denně.

Ve Velké Británii, Francii a Kanadě byla ochrana lidských životů prioritou pro více než 70 procent dotázaných. Ve Spojených státech, odkud v posledních dnech přicházejí zprávy o protestech proti karanténním opatřením, dalo přednost záchraně životů před ekonomikou jen 66 procent respondentů.

„Je to složité, protože máme dvě krize zároveň: zdravotní a hospodářskou krizi,“ uvedl ředitel společnosti Richard Edelman. „Lidé ale často říkají: Zvládli jsme už šest nebo sedm týdnů, tak zvládneme i další týden či dva,“ dodal.

Agentura Reuters připomíná, že postup vlád v boji s koronavirem byl v jednotlivých zemích světa značně odlišný. Zatímco vlády na Novém Zélandu či ve Vietnamu si vysloužily uznání za rychlé a účinné kroky, ve Spojených státech, Británii, Japonsku či Rusku čelí státní aparát kritice za to, že údajně nebyl dostatečně připravený a situaci v počátcích podcenil.

Podle průzkumu společnosti Edelman ale ve všech zkoumaných zemích vzrostla důvěra ve státní instituce – oproti podobnému průzkumu z ledna v průměru o 11 procentních bodů. Lidé ocenili především kroky vládních úřadů v boji proti ekonomickým dopadům pandemie a také práci zdravotníků. Naopak nejvyšší představitelé podnikatelského sektoru „vynikající práci“ odvádějí jen podle 29 procent dotázaných.