Čech v Ženevě bojuje za Navalného, s jeho tetováním přes celou hruď

Svlečený do půl těla byl Čech mezi několika desítkami stoupenců předního ruského kritika Kremlu, kteří den před ostře sledovaným summitem zorganizovali protest na jednom z ženevských náměstí, uvedla agentura AP. Přítomno bylo podle ní patrně více novinářů než samotných účastníků demonstrace.



„Dřív jsem dělal fitness modela. Investovat celý život do bicepsů je ale k ničemu. Chci raději upozornit na osud Navalného a dalších obětí vrchního tyrana Vladimira Putina,“ citoval Pavelce švýcarský deník Solothurner Zeitung. Před dvěma dny kvůli tomu podstoupil osmihodinovou bolestivou tetovací proceduru.

K činu přiměl 38letého Čecha žijícího v Ženevě nejnovější vývoj v Rusku. Podle něj ruský soud - patrně s požehnáním Kremlu - rozhodl, že všichni přívrženci Navalného jsou okamžitě podezřelí z terorismu a vystavují se tím dlouholetému vězení, pokud nepřestanou s politickým aktivismem.

Sám Navalnyj si odpykává 2,5 roku dlouhý trest vězení kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku. Policie ho zadržela letos v lednu po jeho návratu z Německa, kde se zotavoval z otravy. Své věznění označuje Navalnyj za politicky motivované, otravu nervově-paralytickou látkou novičok stejně jako řada zemí přičítá ruským bezpečnostním složkám.

„Putin ztratil veškeré zábrany. Je jedem pro zbytek světa. To, že se Navalnyj dobrovolně vrátil z německého exilu do Ruska, poté co jej Putin chtěl otrávit, na mě zapůsobilo,“ dodal Pavelec. „Rusové jsou jako já nadšení šachisté. Navalnyj se odvážil udělat nejodvážnější tah: obětovat sám sebe.“

„Pane Putine, nejste nic jiného než tyran. A díky odvážné vysvětlující práci Alexeje Navalného a dalších to bude brzy vědět celý svět,“ zní Pavelcův vzkaz před příjezdem ruského prezidenta do Ženevy. Svůj protest, prezentovaný „nahoře bez“ v předvečer očekávané schůzky, načasoval Pavelec perfektně, uvedl deník.

Podle amerických činitelů, na které se odvolává AP, bude Navalného případ jedním z témat rozhovoru mezi Bidenem a Putinem.