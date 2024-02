Tusk chce být největším spojencem Kyjeva. Farmáři mu do toho hodili vidle

„Jen stěží najdete více proukrajinského politika v Evropě než jsem já, jen stěží najdete v Evropě více proukrajinský národ než je Polsko. Ale musíme také pamatovat na zájmy Polska a evropskou potravinovou bezpečnost,“ prohlásil minulý týden při cestě do Francie Donald Tusk.

Výrok dokonale shrnul dilema politika, který se na sklonku loňského roku po osmileté přestávce v nejvýznamnější středoevropské zemi opět chopil moci. Varšava na jednu stranu platí za největšího spojence Ukrajiny, na druhou stranu musí brát ohledy na nálady mezi stále velmi vlivnou vrstvou zemědělců. Ti se bouří nejen proti unijnímu Green Dealu ale i dovozu levnějších ukrajinských zemědělských produktů, což vnímají jako nekalou konkurenci.

Farmáři proto v úterý zablokovali železniční dopravu na hraničním přechodu Medyka a vysypali z vagonů ukrajinské obilí. Kyjev incident označil za ostudu a hanbu, obilí podle něj mířilo do Německa. Zemědělci na traktorech vjeli do ulic Krakova a Gdaňsku a avizovali „totální blokádu veškeré dopravy na hraničních přechodech“. Protesty by měly příští týden vyvrcholit velkou jízdou traktorů na Varšavu.

Šestašedesátiletý premiér tak po dvou měsících u moci čelí zásadní otázce: buď farmářům ustoupí a ztratí image největšího spojence Ukrajiny, nebo naopak vyslyší nářky Kyjeva a v citlivou dobu před komunálními a krajskými volbami si pohněvá zemědělce, pro jejichž požadavky mají dvě třetiny Poláků pochopení.

Farmáři mají spojence i ve vládě

„Tusk se snaží ze všech sil podporovat Ukrajinu a zároveň se chce vymezit vůči předchozí vládě Práva a spravedlnosti tím, že nebude akcentovat sporná historická témata,“ vysvětluje pro iDNES.cz analytik Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška a připomíná tak loňské sváry o volyňské masakry, které uprostřed války zjitřily vztahy Varšavy a Kyjeva.

Problém je, že naštvaní farmáři mají hlasité zastánce i uvnitř vlády. Není to jen Polská lidová strana, součástí Tuskovy Občanská koalice se před volbami stalo hnutí Agrounia. Jeho předseda Michał Kołodziejczak dnes jako náměstek ministra zemědělství slibuje, že protesty bude podporovat stůj co stůj.

„Je to významný zemědělský aktivista. Loni kritizoval Právo a spravedlnost za to, že že neřeší dovoz produktů z Ukrajiny, a sám požadoval mnohem tvrdší restrikce. Tusk by tedy určitě chtěl odblokování protestů na hranici, které jsou problematické pro polsko-ukrajinské vztahy, na druhou stranu má uvnitř koalice takovéto lidi,“ míní Lebduška.

Vztahy Varšavy a Kyjeva napínají především medializované excesy, jako je vysypávání ukrajinského obilí nebo traktor se skandálním transparentem, který apeloval na Vladimira Putina, aby „na Ukrajině a v Bruselu udělal pořádek“. Zatímco polská policie a prokuratura už vyvěšení výbušného hesla začala řešit, ruská propaganda ho okamžitě využila jako ukázku toho, že podpora Ukrajiny klesá i mezi jejími největšími spojenci.

„Rozsypávání obilí na Ukrajině velmi negativně rezonuje, v kolektivní paměti se to spojuje s umělým hladomorem ze třicátých let 20. století. Objevila se i různá antiukrajinská hesla, kterými si zemědělci docela zavařili i u polské společnosti, protože některá byla opravdu extrémní,“ říká Michal Lebduška.

Podle něj je jasné, že Tuskova vláda nemůže protesty jen tak „vysedět“. „Není to jednorázový protest, který by za chvíli vyšuměl. Protesty na hranicích jsou dlouhodobé, je to systematický problém, který je potřeba na evropské úrovni nějak vyřešit,“ poukazuje Lebduška na fakt, že část ukrajinského obilí při tranzitu skutečně zůstává na polském trhu.