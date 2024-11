Na Novém Zélandu protestovaly desetitisíce lidí, vadí jim sporný návrh zákona

Desetitisíce lidí v úterý vyrazily protestovat před novozélandský parlament proti návrhu sporného zákona, jenž by podle jeho kritiků podkopal práva původních obyvatel. Jedná se o jeden z největších protestů v historii země, podle stanice BBC se v metropoli Wellingtonu sešlo kolem 35 000 lidí, list The New Zealand Herald píše až o 55 000 protestujících.