Alex Jeffrey Pretti je druhým zastřeleným americkým občanem, kterého v tomto měsíci zabil agent Úřadu pro imigraci a cla či příslušník federální pohraniční policie. První případ se odehrál 7. ledna rovněž v minnesotském Minneapolisu, kdy zahynula Renée Goodová. V pátek městem prošel odhadem padesátitisícový protest lidí nespokojených s tvrdou protiimigrační politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Sobotní incident podle místního deníku The Minnesota Star Tribune „ještě více vyhrotil už tak napjatou situaci mezi představiteli federální vlády, kteří tvrdí, že oba zabití bránili federálním agentům ve výkonu jejich práce, a místními představiteli, již tvrdí, že silná přítomnost federálních sil způsobuje ve městě násilí a chaos“.
Zastřelený Pretti podle záběru na sociálních sítích a předběžných informací šel k ženě, proti níž federální agenti použili pepřový sprej, aby se jí zastal. V ten moment šest federálních agentů zdravotního bratra položili k zemi a po několika úderech obuškem jej zastřelili asi sedmi výstřely.
Šíříte odporné lži, tvrdí rodina
Federální a státní úřady zastřelení Prettiho popisují odlišně. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) tvrdí, že federální agenti stříleli v sebeobraně a že Pretti měl zbraň a odmítal se nechat odzbrojit. To ale odmítají očití svědci, minnesotské úřady a rodina zastřeleného s tím, že Pretti měl v ruce mobil, nikoliv zbraň. Jiná média uvádějí, že zbraň měl, ale před zastřelením mu ji federální agenti vzali.
Rodiče Prettiho, Susan a Michael Prettiovi, o svém synovi řekli, že byl „laskavou duší, která se hluboce starala o svou rodinu a přátele, ale také o americké veterány, o něž pečoval jako zdravotní bratr na jednotce intenzivní péče“. Jeho sestra při telefonátu s místními reportéry potlačovala vzlyky, než zavěsila.
Rodiče Prettiho dodali, že Trumpova administrativa a federální úředníci šíří „odporné lži“ o jejich synovi a že jeho poslední čin byl hrdinský, když chránil ženu, zatímco ta byla postříkána pepovým sprejem federálními agenty.
„Byl to milý, přátelský a vtipný člověk,“ řekl blízký spolupracovník Prettiho Dimitri Drekonja minnesotskému deníku Star Tribune. „Bez ohledu na to, v jaké nemocnici pracujete, přijetí práce na JIP znamená, že jste připraveni čelit výzvám a že si věříte, protože budete mít na starosti nejtěžší případy v nemocnici a některé z vašich pacientů uvidíte umírat. Budete muset mít osobní dovednosti pro jednání s rodinami a technické dovednosti, abyste se pokusili udržet jejich blízké naživu. Byl v tom skvělý,“ dodal.
„Vidím muže, který se snaží pomoct. Vidím ho pod mnoha, mnoha těly a pak slyším výstřely,“ řekl Drekonja s tím, že je „to opravdu srdcervoucí“.
Waltz: Násilníci. Trump: Chraňte ICE
Lékařka v minnesotské nemocnici Julia Grigorievová, která s Prettim pravidelně spolupracovala, ho popsala jako „třídního klauna“, který rozveseloval atmosféru v každé místnosti, do níž vstoupil.
Minnesotský guvernér a kandidát na viceprezidenta Spojených států v nedávných volbách Tim Waltz vyzval šéfa Bílého domu Trumpa, aby odvolal několik tisíc příslušníku ICE z Minneapolisu. Označil je za „násilné a nevycvičené příslušníky“.
K odchodu jednotek vyzval na tiskové konferenci po střelbě i starosta města Jacob Frey, který na základě několika videí odmítl verzi událostí podle ministerstva vnitřní bezpečnosti. Podle něj město čelí „invazi těžce ozbrojených agentů“, kteří mají pocit beztrestnosti. Podle Walze by vyšetřování měly vést státní orgány, a ne ty federální.
„Starosta a guvernér podněcují vzpouru se svojí nabubřelou, nebezpečnou a arogantní rétorikou,“ reagoval Trump. Oba místní politici jsou z opoziční demokratické strany. Trump vyzval místní orgány a policii, ať chrání agenty ICE. „Ať ICE dělá svou práci,“ uvedl Trump.
Skupina senátorů hrozí shutdownem vlády
Také opoziční demokraté reagují na znepokojivé dění v Minnesotě. V Senátu se chystají zablokovat zákony o financování části vlády, včetně DHS, pod které ICE spadá. Financování vyprší 31. ledna.
Jeho prodloužení do září již schválila Sněmovna reprezentantů, kde mají většinu republikáni. Musí na to ale kývnout i stočlenný Senát. I tam se těší většině republikáni, avšak nemají dost křesel na schválení zákonů bez podpory demokratů.
Lídr senátních demokratů Chuck Schumer uvedl, že senátní demokraté zákony o výdajích, které se týkají i DHS, nepodpoří. To by na konci ledna mohlo vést k částečnému shutdownu, tedy částečnému omezení chodu federální vlády.
Demokraté tvrdí, že legislativa, která zahrnuje financování široké škály vládních agentur, neobsahuje dostatečná omezení vztahující se na ICE.
Schumer řekl, že to, co se děje v Minnesotě, je „otřesné“. „Demokraté usilovali o rozumné reformy v návrhu zákona o financování ministerstva vnitřní bezpečnosti, ale kvůli odmítnutí republikánů postavit se prezidentu Donaldu Trumpovi je návrh zákona o DHS žalostně nedostatečný,“ dodal.
Americký ministr obrany Pete Hegseth mezitím na X zveřejnil obrázek s „návodem“, jak se vyhnout ICE. „Nebuďte zde nelegálně, neútočte na agenty ICE a dodržujte federální a státní zákony,“ uvádí v příspěvku. Pretti i Goodová byli občané Spojených států.