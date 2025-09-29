Protivládní protesty na Madagaskaru nabývají na síle. Policie použila slzný plyn

Protivládní protesty na Madagaskaru nabývají na síle. Dvě desítky lidí zemřelo

Autor: ,
  18:39aktualizováno  19:15
V hlavním městě ostrova Madagaskar se v pondělí sešly tisíce protestujících proti vládě kvůli častým výpadkům vody a elektřiny. Někteří požadovali i její odstoupení. Převážně mladí demonstranti se shromáždili na univerzitě v Antananarivu, kde mávali transparenty a zpívali národní hymnu, než se pokusili projít městem. Policie proti nim použila slzný plyn. Nejméně 22 lidí zemřelo.
Madagaskarská pořádková policie zasahuje na protestech proti častým výpadkům...

Madagaskarská pořádková policie zasahuje na protestech proti častým výpadkům elektřiny a nedostatku vody poblíž univerzity v Antananarivu. (29. září 2025) | foto: Reuters

Madagaskarská pořádková policie zasahuje na protestech proti častým výpadkům...
Madagaskarská pořádková policie zasahuje na protestech proti častým výpadkům...
Madagaskarská pořádková policie zasahuje na protestech proti častým výpadkům...
Madagaskarská pořádková policie zasahuje na protestech proti častým výpadkům...
29 fotografií

„Mezi oběťmi jsou demonstranti i další lidé zabití během následných násilností a plošného rabování, které páchali jednotlivci a gangy,“ uvádí se v prohlášení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

Demonstranti se vydali do ulic poté, co prezident Andry Rajoelina v neděli prohlásil, že důkladně přezkoumá a reformuje správu země. V Antananarivu je to už třetí velký protest od minulého čtvrtka.

Manifestace, inspirované takzvanými protesty generace Z v Nepálu nebo Keni, jsou největšími protesty, jaké ostrov v Indickém oceánu zažil za poslední roky. Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že při protivládních demonstracích na Madagaskaru zemřelo nejméně 22 lidí a více než 100 dalších utrpělo zranění.

Při protestech v Nepálu zemřelo 72 lidí. Nová premiérka slibuje změny

Situace je pro prezidenta Andryho Rajoelina nejzávažnější výzvou od svého znovuzvolení v roce 2023. Úřady ve čtvrtek vyhlásily noční zákaz vycházení poté, co obdobné protesty v Antananarivu minulý týden přerostly v násilnosti. V sobotu se lidé v Antananarivu také shromáždili k demonstraci.

Přes bohaté zásoby niklu, kobaltu, zlata, uranu a dalších nerostných surovin je zhruba 33milionový Madagaskar jednou z nejchudších zemí světa. Ostrovem navíc od získání nezávislosti na Francii v roce 1960 zmítají politické a povolební krize.

Nynější prezident Andry Rajoelina se dostal k moci poprvé po puči v roce 2009 a v čele přechodné vlády zůstal do roku 2014. Podruhé se prezidentské funkce ujal v roce 2019, potřetí v roce 2023.

Vstoupit do diskuse

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Hřib, Konečná a Macinka se utkají v debatě stran potřebných pro vládní většinu

V předvolební debatě se střetnou lídři stran, jejichž hlasy ve Sněmovně budou nejspíš hlavní adepti na premiéra potřeboval k většině v dolní komoře parlamentu. Na CNN Prima News se od 21 hodin utkají...

29. září 2025

ANO versus SPOLU. V předvolebním duelu budou diskutovat Kupka a Havlíček

Kandidáti hnutí ANO a koalice SPOLU se zúčastní předvolebního duelu České televize. Ministr dopravy za ODS a lídr ve Středočeském kraji Martin Kupka bude zastupovat koalici SPOLU, debatovat s ním...

29. září 2025

Trump jedná s Netanjahuem. V Bílém domě proberou americký plán pro Gazu

Americký prezident Donald Trump v pondělí přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém domě jednají o americkém mírovém plánu pro Pásmo Gazy, kde Izrael vede válku od teroristického...

29. září 2025  18:11,  aktualizováno  18:59

Protivládní protesty na Madagaskaru nabývají na síle. Policie použila slzný plyn

V hlavním městě ostrova Madagaskar se v pondělí sešly tisíce protestujících proti vládě kvůli častým výpadkům vody a elektřiny. Někteří požadovali i její odstoupení. Převážně mladí demonstranti se...

29. září 2025  18:39

Královnin věnec i trafika Roda Stewarta. York láká na jedinečné muzeum železnice

V Yorku znovuotevřela své brány jedna z hal tamějšího Národního železničního muzea, které o víkendu oslavilo 50. výročí svého založení. Nově zrekonstruovaná budova bývalé železniční stanice byla více...

29. září 2025

Rekordní výstava na Hradě. Korunovační klenoty obdivovalo přes 51 tisíc lidí

Rekordní množství lidí letos přišlo na Pražský hrad na výstavu korunovačních klenotů. Bylo jich více než 51 tisíc. Svatováclavská koruna, jablko a žezlo byly vystaveny od čtvrtka 18. do pondělí 29....

29. září 2025  16:53,  aktualizováno  17:43

Zloději paralyzovali MHD v Trenčíně, z autobusů ukradli katalyzátory

Krádež katalyzátorů z autobusů vyřadila z provozu část vozidel městské hromadné dopravy ve slovenském Trenčíně. Podle policie zloději ukradli součástky z autobusů na parkovišti vozidel MHD. Případ...

29. září 2025  10:26,  aktualizováno  17:38

Z kontejneru trčely jen nohy. Muž hledal v elektroodpadu mobil, strážníkům se chlubil

Pomoci muži, který se zabořil do kontejneru s elektroodpadem, z něhož mu trčely jen nohy, a vyšetřit jeho počínání vyrazili o víkendu strážníci z Prahy 4. Přes svízelně vyhlížející situaci muž...

29. září 2025  17:35

Herní gigant Electronic Arts mění za bilion majitele, mezi kupujícími je i Trumpův zeť

Skupina investorů se dohodla na převzetí společnosti Electronic Arts (EA) stojící například za hrami Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Zaplatí za ni zhruba 55 miliard dolarů...

29. září 2025  15:17,  aktualizováno  17:34

Ficova změna ústavy znepokojila Komisi. Unijní právo je nadřazené, upozorňuje

Evropská komise je znepokojena změnami v ústavě, které minulý pátek schválil slovenský parlament. Unijní právo je nadřazeno národním zákonům včetně ústavy, zdůraznil mluvčí exekutivy Evropské unie....

29. září 2025  16:44

Putin povolává do armády 135 tisíc mužů, více než loni na podzim

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos, podle kterého má být během letošního podzimního odvodu povoláno do armády k povinné vojenské službě 135 000 mužů ve věku od 18 do 30 let, tedy o 2000...

29. září 2025  16:37

Rodiče volejbalového hrdiny letěli na Filipíny hned dvakrát. Místnímu fandění se divili

Stejně jako fanoušky a experty překvapil úspěch volejbalové reprezentace na mistrovství světa i rodiče blokaře národního týmu Antonína Klimeše. Cestu na daleké Filipíny si naplánovali jen na zápasy...

29. září 2025  16:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.