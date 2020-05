Hongkong se opět bouří. Peking chystá okovy zákonem o národní bezpečnosti

Stovky demonstrantů se shromáždily v centru města, aby vyjádřily nesouhlas s plánem pevninské Číny prosadit zákon o národní bezpečnosti na území Hongkongu. Ten byl představen na zasedání čínského parlamentu a má zabránit „podvratné činnosti a separatistickým aktivitám“. Prodemokratičtí aktivisté se obávají, že norma by mohla omezit v Hongkongu svobodu.



Účastníci protestu provolávali hesla prodemokratického hnutí. Menší skupina se sešla před budovou čínského zastupitelského úřadu a skandovala „zákon o národní bezpečnosti ničí dva systémy“. Naráželi tak na princip jedna země, dva systémy, který měl zaručovat městu autonomii poté, co ho v roce 1997 Peking převzal do správy od Británie.

Mnozí demonstranti přišli v černém a volali hesla „Zastaňte se Hongkongu, Osvoboďte Hongkong a Revoluce naší doby“. Policisté je upozornili, že akce je nepovolená a vyzvala je, aby se rozešli. Strážci pořádku také zatkli známého aktivistu Tam Tak-chia, který pak sdělil, že si s ním promluvili a zakázali mu účast na akcích s více než osmi účastníky.

Ministr Wang prohlásil, že je „k zajištění národní bezpečnosti Hongkongu nezbytné zlepšit právní systém a vynucovací mechanismus“.

„Stupňují se násilné teroristické aktivity a do hongkongských záležitostí zásadním způsobem a nelegálně zasahují zahraniční síly,“ dodal ministr. Zákon předložený čínskému parlamentu by měl podle něj neodkladně vejít v platnost.

Lidé by se podle ministra měli přestat bát

Ministr také řekl, že se norma týká úzkého okruhu činností a neovlivní svobody ani práva Hongkongu a neohrozí nijak zájmy zahraničních firem. Lidé by se podle něj měli přestat obávat a více věřit ve stabilitu Hongkongu.



Nový zákon by měl podle návrhu umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování. Dále uvádí, že by měla být zachována „svrchovaná soudní pravomoc“ centrální čínské vlády a „vysoká autonomie“ Hongkongu. Kdykoliv to bude potřeba, bezpečnostní orgány centrální vlády budou moci ustanovit v Hongkongu úřady, které budou dohlížet na národní bezpečnost.

Záměr Číny kritizují i USA a Británie, podle nichž by zákon omezil autonomii provincie a popřel by princip jedna země, dva systémy, který městu zaručuje oproti pevninské Číně určité svobody.

Poslanci a představitelé z 23 zemí včetně ČR a Slovenska se podepsali pod prohlášení, které odsuzuje záměr Pekingu prosadit nový bezpečnostní zákon v Hongkongu. Dokument vyzývá vlády, aby se spojily proti zjevnému porušení čínsko-britské deklarace z roku 1984. Iniciativu vede poslední britský guvernér Hongkongu Christopher Patten a někdejší britský ministr zahraničí Malcolm Rifkind. Pod dokument se podepsalo 191 lidí.

Křivda vůči Hongkongu

Informaci o iniciativě poslanců a politiků přinesla webová stránka Hongkong Free Press. Dokument označuje navrhovaný zákon za „útok na autonomii Hongkongu, vládu práva a základních svobod a rovněž za zjevné porušení čínsko-britské deklarace.



„Jestliže svět nemůže Pekingu důvěřovat, když se jedná o Hongkong, budou se lidé zdráhat důvěřovat mu i v jiných otázkách. Je to skutečná křivda páchaná na obyčejných obyvatelích Hongkongu, kteří protestují. Drakonický zákon pouze situaci dále vyhrotí a ohrozí budoucnost Hongkongu jako otevřeného čínského mezinárodního města,“ stojí v dokumentu.

USA jsou toho názoru, že nový zákon neprospěje ekonomice Číny ani Hongkongu a ohrozí speciální status Hongkongu. Čína kritiku ze zahraničí označuje za vměšování.

Mezi signatáři je například pět amerických senátorů včetně člena zahraničního výboru Teda Cruze nebo Marka Rubia. Dále se pod dokument podepsalo 12 členů Sněmovny reprezentantů.

Mezi evropskými signatáři je pak někdejší zvláštní zmocněnec Evropské unie pro svobody vyznání Ján Figeľ ze Slovenska nebo další Slovák a člen Evropského parlamentu Vladimír Bilčík. Dokument podepsaly rovněž české europoslankyně Markéta Gregorová a Michaela Šojdrová, ze Slovenska je podepsáno téměř 20 poslanců a europoslanců. Velké skupiny signatářů jsou z Austrálie a Kanady.