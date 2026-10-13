Kolem základní školy se tísní rozvášněný dav. Sotva devítiletí chlapci v modrých košilích, holčičky v bílém, mámy se zahalenou hlavou, sveřepí otcové, všichni zvedají pěsti a rytmicky skandují:
Hicaba Azadlıq!!!
Hicaba Azadlıq!!!
Hicaba Azadlıq!!!
Svobodu hidžábu!!!
Svobodu hidžábu!!!
Svobodu hidžábu!!!
Podobné záběry už několik dní přicházejí z celého Ázerbájdžánu. Do protestů proti zákazu nošení islámského šátku na školách se zapojily i děti, které nepocházejí z nábožensky horlivých rodin: v gestu solidarity bojkotují výuku a požadují, aby do školy byly vpuštěny jejich věřící spolužačky. Rodiče hrozí, že přestanou do školy posílat i své syny.
„Hidžáb nikomu nebrání ve vzdělávání,“ hlásal transparent, jejž si děti přinesly v satelitním městečku Balachany na severním předměstí Baku. Ve čtvrti Bülbüla se zase zatvrzelá matka posadila s dětmi před školní vrata a učila se s nimi na zemi. Jen ať to všichni vidí, ten náboženský útisk!