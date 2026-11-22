„Válka způsobuje nesmírné lidské utrpení. Umírají lidé, rodiny jsou rozdělovány a domovy ničeny. Existuje však ještě jedna oběť, které se dostává až příliš malé pozornosti: samotná příroda,“ napsal Pugh na instagramu.
„Jen 30 minut po startu byl pár kilometrů ode mě zasažen ropný tanker. Výbuchy rozkolébaly moře kolem mě,“ uvedl ekologický aktivista. „Zastavte boje. Otevřete průliv. Odstraňte znečištění,“ vyzval.
Šestapadesátiletý Pugh, který je patronem oceánů Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), plaval u ománského pobřeží. Za tři dny urazil asi patnáct kilometrů.
Většina lidí podle Pugha úžinu vnímá jen jako dopravní koridor, i když je také přírodním pokladem a jedním z nejhezčích míst, které kdy navštívil. Má však obavu, že její obnova bude trvat roky až desetiletí.
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Trump má válku s Íránem za uzavřenou. Menší státy Blízkého východu trpí dál
Organizace na ochranu životního prostředí Greenpeace upozorňuje na řadu ropných skvrn, které jsou vidět na satelitních snímcích. Varuje, že válka a zejména útoky na tankery hrozí ekologickou katastrofou. Na plavidla v oblasti útočí hlavně Írán v reakci na americké útoky a blokádu svých přístavů.