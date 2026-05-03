„Protesty vedené mladými lidmi v Keni, Nepálu a na Madagaskaru vyvolaly změny ve vládě. Jak však poznamenal Aristoteles, politická stabilita závisí na silných institucích, které ji udrží. Ačkoli politická participace je pozitivním znamením, je důležité mít na paměti, že participace bez reforem může být třaskavá,“ tvrdí ekonomka Constance Hunterová.
Dodává, že za rok 2025 se přes 85 procent z 167 zemí, které žebříček zkoumá, v demokracii buď zlepšilo, nebo zůstalo na stejné úrovni.
Index pracuje s 60 ukazateli v pěti hlavních kategoriích. Těmi jsou míra politické volby a pluralismu, občanská práva a svobody, funkčnost vlády, politická participace a politická kultura. Na jejich základě analytici rozdělují státy do skupin úplná demokracie, demokracie s nedostatky, hybridní režim a autoritářský režim.
Za stabilizací demokracie stojí podle studie především konec devítiletého úpadku v Latinské Americe a také nárůst občanské angažovanosti mladé generace v Africe a Asii. Z analýzy vyplývá, že se rychle rostoucí a digitálně propojená mladá populace stala ústředním hybatelem politických změn, a to zejména ve zmíněných regionech.
Protesty nejen v Nepálu
Nejvýraznějším příkladem nárůstu občanské angažovanosti v řadách mladé generace, o kterém hojně referovala i česká média, je Nepál. „Vládní zákaz 26 sociálních sítí na začátku září vyvolal celostátní protesty vedené mládeží. Povstání generace Z vyplývalo také z rozhořčení nad korupcí, politickým nepotismem a digitálním potlačováním,“ uvádí analýza.
Protesty nabraly na síle poté, co bezpečnostní složky zabily nejméně 19 demonstrantů. Důsledkem tlaku protestujících rezignoval a následně uprchl ze země spolu s několika členy vlády premiér Khagda Prasád Oli. Celkový počet obětí přesáhl 70.
Následně byl rozpuštěn parlament, vyhlásily se předčasné volby a armáda zprostředkovala vznik nové vlády, v čele prozatímní vlády stanula premiérka Sušíla Kárkíová.
Podobnými protesty si ovšem prošly i země jako Keňa, Tanzánie nebo Madagaskar. Tam týdny trvající demonstrace, které organizovalo hnutí s názvem „Gen Z Madagascar“, vyústily v říjnu 2025 až do vojenského převratu s podporou obyvatelstva. Prezident Andry Rajoelina byl svržen a moci se ujala vojenská přechodná vláda.
Roli generace Z v Nepálu potvrzuje i analýza z institutu IISS (International Institute for Strategic Studies). Volby vyvolané svrhnutím vlády ukončily dekády rotace moci mezi třemi tradičními stranami, což studie IISS interpretuje jako přímý důsledek hnutí generace Z.
Změna k lepšímu?
Podle indexu to ovšem v zemi paradoxně vedlo k prudkému úpadku v oblastech fungování státu. Nejspíš za to může i fakt, že současný nepálský kabinet je velmi mladý. Premiérovi Balendru Šáhovi je pouhých 36 let a v politice nemá tolik zkušeností.
S obtížností změny souhlasí i politolog Jaroslav Bílek z Fakulty Sociálních věd Univerzity Karlovy. „Kámen úrazu většinou leží v tom, že je daleko těžší vládnout a dělat tu každodenní politiku, změny a kompromisy, než se spojit proti někomu,“ říká.
Častým problémem je podle něj i to, že autoritářský režim nahradí jiná, nedemokratická forma vlády.
Bílek upozorňuje, že uspět ve volbách je jen první krok. „Dělat strukturální změny vyžaduje dobrou schopnost vládnutí a politického vyjednávání. Výzkumy o plnění politických slibů dlouhodobě ukazují, že je pro politiky daleko lehčí zachovávat status quo než plnit sliby o zásadních reformách a změnách,“ vysvětluje.
Úspěch ve volbách díky mladým
Bouření generace Z může podle Bílka vést ke změnám i v dalších zemích. „S frustrací mladých nemá zkušenost jen Nepál nebo Madagaskar,“ tvrdí a dodává, že ne vždy podobné situace musí skončit protesty a násilnostmi.
Za příklad uvádí Argentinu a Salvador, ve kterých se povedlo kandidátům na prezidenta cílit na mladší generaci a díky tomu uspět ve volbách. „V obou zemích to byla právě nejmladší voličská generace, která se dlouhodobě cítila politicky zanedbávaná a přehlížená,“ popisuje.
Světový index demokracie na událostech z Nepálu a dalších zemí demonstruje fenomén strukturálního nesouladu, kdy sice skokově roste občanská angažovanost a politická participace, ale zároveň v těchto zemích klesá odpovědnost institucí a občanské svobody zůstávají na velmi nízké úrovni.
Problém tohoto indexu ovšem vidí Bílek v netransparentnosti autorů. „Nikdy podrobně nevysvětlili, jak vlastně chápou demokracii a proč zvolili právě 60 kritérií, která používají,“ míní.
Upozorňuje, že podle výsledku jiného zkoumání, a to sice databáze V-Dem, demokracie ve světě stále ustupuje. V-Dem databázi sestavuje Univerzita v Göteborgu ve Švédsku a je považována organizací UNESCO za nejobsáhlejší hodnocení demokracie na světě.
Index světové demokracie upozornil mimo jiné také na úpadek demokracie ve Spojených státech po nástupu administrativy Donalda Trumpa. Autoři žebříčku píší o propadu ve transparentnosti a efektivity státní správy. Připomínají i potlačení osobních svobod nasazením agentů ICE ke kontrole migrantů nebo výhrůžky médiím. Podle žebříčku, který zveřejnil deník The Economist , patří Česko do kategorie úplné demokracie.