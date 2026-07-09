Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prezidenta nechte být. Tisíce Maďarů vyšly do ulic, protest podpořil Orbán

Autor: ,
  21:57
Protest v Budapešti proti navrhované ústavní změně, která by vedla k odvolání...

Protest v Budapešti proti navrhované ústavní změně, která by vedla k odvolání prezidenta Tamáše Sulyoka. (9. července 2026) | foto: Reuters

Protest v Budapešti proti navrhované ústavní změně, která by vedla k odvolání...
Protest v Budapešti proti navrhované ústavní změně, která by vedla k odvolání...
Protest v Budapešti proti navrhované ústavní změně, která by vedla k odvolání...
Protest v Budapešti proti navrhované ústavní změně, která by vedla k odvolání...
16 fotografií
Několik tisíc lidí ve čtvrtek před sídlem hlavy státu v maďarském hlavním městě demonstrovalo proti záměru nové maďarské vlády odvolat prezidenta Tamáse Sulyoka. K protestu vyzval bývalý autokratický premiér Viktor Orbán. Nová středopravicová vláda slíbila, že chce Sulyoka odvolat prostřednictvím ústavního dodatku.

Nový maďarský premiér Péter Magyar, který v dubnových parlamentních volbách drtivě porazil Viktora Orbána a ukončil jeho šestnáctileté působení u moci, podnikl kroky k rozbití toho, co označuje za Orbánovu „mafii“. Odvolal řadu jmenovaných představitelů a šéfů institucí, kteří podle něj napomáhali fungování Orbánova autokratického režimu.

Ústavní dodatek, o kterém se bude hlasovat příští týden, by ukončil funkční období prezidenta Tamáse Sulyoka. Současně by omezil počet mandátů poslanců, zavedl reformy soudnictví a zřídil nový orgán pověřený odhalováním údajných finančních přehmatů Orbánovy vlády.

Prezident neodstoupil, Magyar ho chce sesadit. Jako v diktatuře, soptí Fidesz

Orbán a jeho strana Fidesz, kteří byli dlouho kritizováni za demontáž maďarských demokratických institucí během působení u moci, však prohlásili, že krok k Sulyokově odstranění je útokem na právní stát a demokratické normy a prvním krokem k diktatuře.

Krisztina Nemerkényiová, jedna z demonstrantek, řekla, že protest se netýkal Sulyokovy osoby, ale prezidentského úřadu. „Nejde o to, zda je Tamás Sulyok populární, nebo ne, ale že je to v demokracii prostě nepřijatelné,“ řekla.

Magyar argumentoval, že Sulyok nedostál své roli hlavy státu, protože se nepostavil proti antidemokratickým krokům Orbánovy vlády. Během volební kampaně opakovaně slíbil, že Sulyoka odvolá. Dvoutřetinovou většinu své strany v parlamentu interpretuje jako jasný mandát od voličů k naplnění tohoto slibu.

Prezidenta odvoláme dodatkem ústavy, oznámil Magyar. Rozhodne referendum

Ačkoli role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, má pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, anebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal. To vyvolalo obavy mezi příznivci nové vlády, že Sulyok, zvolený v parlamentu za Orbánovy éry, by mohl tuto pravomoc zneužít k maření plánů nové vlády.

Orbán se nezúčastnil

Orbán protest nazvaný „Stop tyranii“ propagoval na sociálních sítích, ale nezúčastnil se ho. Jeho strana Fidesz, která demonstraci zorganizovala, se od dubna potýká s následky drtivé porážky ve volbách.

Poslanec János Pócs na demonstraci řekl, že Fidesz sice schválil mnoho ústavních dodatků. Strana od roku 2011, kdy sama sepsala základní zákon, prosadila celkem 15 jeho změn. Podle Pócse však byly všechny přijaty „v zájmu země, aby ji ochránily, nikoliv kvůli diktatuře“, uvedla agentura AP.

Omlouváme se, že jsme tolik let lhali. Maďarská televize přerušila vysílání

Po nástupu do úřadu se nová maďarská vláda rychle pustila do plnění dalších volebních slibů. Pozastavila zpravodajství maďarské veřejnoprávní televize a rozhlasu, které podle premiéra Pétera Magyara sloužily Orbánově straně jako „továrna na propagandu“.

Kabinet také zavedl nejvýše osmileté funkční období premiérů a odvolal vedoucí představitele bezpečnostních a zpravodajských služeb, kteří působili za vlády Viktora Orbána. Zároveň se mu podařilo uvolnit 16,4 miliardy eur (zhruba 398 miliard korun) z fondů Evropské unie pro Maďarsko díky rychlému zavedení reforem, které měly napravit úpadek demokracie za Orbánovy vlády.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Prezidenta nechte být. Tisíce Maďarů vyšly do ulic, protest podpořil Orbán

Protest v Budapešti proti navrhované ústavní změně, která by vedla k odvolání...

Několik tisíc lidí ve čtvrtek před sídlem hlavy státu v maďarském hlavním městě demonstrovalo proti záměru nové maďarské vlády odvolat prezidenta Tamáse Sulyoka. K protestu vyzval bývalý autokratický...

9. července 2026  21:57

Sýrie zadržela skupinu stojící za útokem na hotel, v němž přespal Macron

Hasiči zasahují u místa výbuchu poblíž hotelu v syrském Damašku, kde měl být...

Syrský ministr Anas Chattáb ve čtvrtek večer uvedl, že úřady zadržely skupinu stojící za úterním bombovým útokem u hotelu v Damašku, kde přespal francouzský prezident Emmanuel Macron. Ministr označil...

9. července 2026  21:47

Máte sudou, či lichou SPZ? Rusko řeší chybějící benzin, místy je dražší než v EU

U čerpací stanice v ruském Novosibirsku se tvoří dlouhé fronty kvůli omezení...

Ruské úřady vymýšlejí stále nové způsoby prodeje nedostatkového benzinu. Za nynější palivové krize, vyvolané ukrajinskými útoky na ruské rafinérie, je vzácný benzin místy dokonce dražší než v...

9. července 2026  21:38

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu....

9. července 2026  8:58,  aktualizováno  21:30

Dotkl se „Trumpova“ jezírka, čelí obvinění z jeho poničení. Olympionik vinu odmítá

Bývalý americký olympijský kanoista David Hearn odmítl obvinění z poškození...

Bývalý olympijský kanoista David Hearn ve čtvrtek u soudu ve Washingtonu formálně odmítl obvinění z poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Příští soud s Hearnem je v...

9. července 2026  21:12

Na bavorském gymnáziu útočil mladý Chorvat. Je ve vazbě, zraněné zachránili spolužáci

Na gymnáziu ve Schongau útočil šestnáctiletý mladík. (8. července 2026)

Šestnáctiletý mladík, který ve středu v areálu gymnázia v bavorském Schongau nožem těžce zranil dvě třináctileté dívky, je ve vyšetřovací vazbě. Je podezřelý mimo jiné z pokusu o vraždu ve dvou...

9. července 2026  20:59

Muž chtěl po pracovnici pošty na Královéhradecku peníze, pátrá po něm policie

Policejní auto.

Policisté zasahují v Kratonohách na Královéhradecku. Podle oznámení měl neznámý muž po pracovnici místní pošty požadovat vydání finanční hotovosti. Policie nyní zjišťuje okolnosti případu.

9. července 2026  17:32,  aktualizováno  20:55

Jsem na vás obě hrdý! Českým tenistkám pogratulovali Pavel, Babiš i Vystrčil

Karolína Muchová se raduje z postupu do finále Wimbledonu.

Na historický úspěch českých tenistek ve Wimbledonu reagují i čeští politici. Karolíně Muchové a Lindě Noskové na sociálních sítích pogratuloval prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, šéf Senátu...

9. července 2026  20:45

Výjimečná stavba, symbol areálu, popisují historici zničenou budovu ve Zlíně

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Budova v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou ve čtvrtek zachvátil požár, byla významným příkladem průmyslové architektury a jen těžko ji lze nahradit, řekla historička umění Lucie...

9. července 2026  20:38

Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...

9. července 2026  20:26

Jeli na studijní cestu do Izraele, začali je lynčovat. Na sítích jim kreslí hákové kříže

Premium
Tým mladých politiků poslouchající příběh přeživší z festivalu Nova, kde...

Mladí zástupci českých opozičních stran mají za sebou pětidenní studijní cestu po Izraeli. Konala se minulý týden. Cílem izraelské pozvánky bylo ukázat nastupující politické generaci tamní inovace,...

9. července 2026

Hodnotit plnění programu po půl roce? Marketingový tah vlády, míní experti

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci k vyhodnocení plnění...

Hodnotit plnění programového prohlášení vlády po půl roce je marketingový tah vlády. Shodli se na tom oslovení politologové. Podle některých odborníků je navíc na hodnocení plnění slibů po šesti...

9. července 2026  19:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.