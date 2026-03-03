Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Sexuální pracovnice se z Dubaje a Abú Zabí nechystají odjíždět. Naopak, pilně pracují. Mezi klienty jsou například podnikatelé z Číny a Egypta, kteří nemohli odletět domů a prodloužili si pobyt v hotelech, píše ruský zpravodajský portál SHOT.
Za večer si údajně vydělají více než čtyři tisíce dolarů (asi 83 tisíc korun), klient jim často zajistí bezpečný transfer. „Zatímco tisíce ruských turistů nemohou odletět domů a přespávají na parkovištích, spokojené eskortní pracovnice zveřejňují na sociálních sítích snímky, jak jedí kaviár lžícemi a narychlo nakupují erotické pomůcky,“ informuje SHOT.
|
Letiště v Dubaji částečně obnovila provoz. Smartwings tam ráno vypraví letadlo
Dívky podle jednoho z nejsledovanějších ruských telegramových kanálů tvrdí, že zprávy o poklesu cen jejich služeb v Dubaji jsou fake news. První den útoků bylo objednávek skutečně méně, nyní však poptávka rychle roste. Ve „stresových situacích“ jim prý práce vždy přibývá.
Dubaj a Abú Zabí se staly jedním z hlavních cílů íránské odvety během války s USA a Izraelem. Za tři dny na ně mířilo 174 balistických raket, osm střel s plochou dráhou letu a 689 dronů. Většinu raket a dronů zničila protivzdušná obrana, nicméně padající trosky poškodily například luxusní hotely Fairmont The Palm a Burdž al-Arab.
|
Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity
Dubaj je obchodním a dopravním centrem Blízkého východu, v zimě tam za teplem míří tisíce západních turistů, celebrit a influencerů. A také sexuálních pracovnic. Prostituce je sice ve Spojených arabských emirátech zakázaná, ale úřady v Dubaji nad ní přivírají oči. Luxusní metropole Perského zálivu si tak vysloužila přezdívku „Sodoma u moře“.