Prostě na ulici patří. Dillí prožívá kontroverzní spor o milion toulavých psů.

Varma z vlastních úspor také zaplatila sterilizaci stovek zvířat a dalším našla domov. „Není možné je spočítat a není tomu konce,“ řekla, zatímco smečka „Indies“, jak se indickým toulavým psům láskyplně říká, si hraje v nedaleké trávě.
Jenže 12. srpna Nejvyšší soud rozhodl, že se psi v ulicích hlavního města již nemohou volně pohybovat. Soud, který se danou záležitostí zabýval z vlastní iniciativy po zprávách o útocích psů, včetně případů, kdy byly děti roztrhány na smrt, nařídil, aby byli všichni toulaví psi v hlavním městě do osmi týdnů odchyceni a trvale uzavřeni v útulcích, upozornila CNN.
Oznámení však vyvolalo paniku mezi milovníky zvířat a organizacemi na ochranu zvířat. Argumentovali tím, že město nedokáže pojmout tak velkou populaci toulavých zvířat, která je odhadovaná na zhruba milion.
Soud vydal odklad
V pátek však přišla úleva. Po přezkoumání zvláštním tříčlenným senátem soud vydal odklad a upravil své předchozí nařízení. Ve svém novém rozhodnutí upřesnil, že toulaví psi odchycení úřady mají být sterilizováni, očkováni a poté vypuštěni zpět do stejné oblasti. Pouze zvířata, u kterých byla zjištěna vzteklina nebo nadměrná agresivita, mají být z ulic „odstraněna“.
Rozhodnutí se vztahuje na celou Indii, konstatoval dále soud. Zároveň zakázal veřejné rozdávání jídla psům a vyzval k vytvoření vyhrazených oblastí pro krmení.
„Myslím, že je to velmi promyšlený verdikt,“ komentovala rozhodnutí soudu veterinářka Sarungbam Yaiphabi Devi. Podle jejích slov to vypadá, že soud bral v úvahu náladu veřejnosti. „Po celé Indii sešlo tolik lidí, aby se zastali psů ze svého sousedství,“ dodala veterinářka.
CNN však současně poukazuje na to, že původní zásah nejvyššího soudu Indie byl rychlý a rozhodný – a v zemi, kde je zakořeněný kulturní respekt k zvířatům, také kontroverzní.
V Indii je totiž nelegální utrácet zdravé toulavé psy. Zákon z roku 2001 však uvádí, že toulaví psi by měli být odchytáváni, kastrováni a očkováni proti vzteklině, než budou vypuštěni zpět do ulic.
Až 62 milionů toulavých psů
Byť je tento přístup v zásadě humánní, jeho účinné provádění v celostátním měřítku je ale náročné. Samotný počet psů totiž převyšuje omezené finanční prostředky, které na to jsou vyhrazeny. Média zároveň upozornila, že míra sterilizace nestačí držet krok s rychlým rozmnožovacím cyklem psů.
V důsledku toho se podle odhadů Press Trust of India po ulicích, čtvrtích, slumech a vesnicích Indie potuluje 62 milionů toulavých psů. Mnoho psů žije v harmonii s lidmi. Po útocích jsou však podle médií lidé opatrnější.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou právě psi zdrojem většiny úmrtí lidí na vzteklinu. Indie je podle WHO endemickou oblastí vztekliny a představuje 36 procent úmrtí na vzteklinu na světě.
„Když jdu pozdě v noci domů, vždycky musím projít kolem smečky psů,“ uvedla Shriya Ramani, studentka medicíny z Dillí. „Pokud mi v tiffinu (krabičce na jídlo) zbylo nějaké jídlo, oni to ucítí a pak na mě skočí, což je velmi děsivé,“ popsala Ramani. Domnívá se, že počet psů v Dillí je třeba regulovat, ale „mělo by se to dělat humánním způsobem“.
Arjun Sen, otec 12letého chlapce, který byl pokousán, se domnívá, že toulaví psi by měli být z ulic odstraněni „co nejdříve“. „Teď pokousali mého syna. Zítra to může být dítě někoho jiného,“ řekl agentuře Reuters. „Je to velký problém,“ dodal.
Obavy z útoků psů vzrostly po smrtelném napadení čtyřletého chlapce v Hyderabadu v roce 2023, které zachytila kamera CCTV. Video tehdy šokovalo celou zemi a vyvolalo vlnu pobouření, což vedlo k hledání řešení.
Málo místa i peněz
Devi, která provozuje v Dillí malou sterilizační jednotku pro zvířata, může dočasně pojmout až 100 toulavých zvířat. Jenže již nyní trpí nedostatkem peněz a přeplněnými prostory. I větší útulky jsou plně vytížené.
Kousek od Dillí, v satelitním městě Gurugram, ilustruje zvířecí útulek nadace Janm Foundation krizi v první linii. Meenakshi Bareja se zde stará o 78 psů, ale útulek trpí chronickým nedostatkem personálu a peněz.
„Potřebujeme 500 tisíc rupií (5 700 dolarů) měsíčně a vždy máme nedostatek finančních prostředků,“ nastínila Bareja.
Všichni zdejší psi jsou zachráněni z ulice, ale mnoho z nich nelze jednoduše vykastrovat a vypustit. Potřebují dlouhodobou péči, a to například kvůli nádorům či jiným nemocem.
Byť celoživotní strach ze psů dělal z Bareji nepravděpodobnou kandidátku na práci v útulku pro zvířata, tak pandemie jí nezanechala mnoho možností. To, co začalo jako neochotná práce pro výplatu, se pomalu proměnilo v hluboký smysl života. Její nadšení bylo tak nakažlivé, že se k ní připojil i její manžel Naresh.