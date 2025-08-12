Moldavská policie označila Šorovu výzvu za podněcování k trestné činnosti a varovala obyvatele, že pokud na jeho nabídku přistoupí, riskují vyšetřování.
Šor podle Reuters nabídl Moldavanům denní platby, které by měsíčně mohly dosáhnout v přepočtu až kolem 63 tisíc korun, pokud se od soboty zapojí do demonstrací proti vládě. Účty pro platby bude podle něj možné otevřít přímo na místě protestu.
Šor, na kterého se vztahují západní sankce za snahy o destabilizaci Moldavska, žije v zahraničí, podle agentury AFP se uchýlil do Ruska.
Moldavské úřady ho už loni obvinily z toho, že posílal do země peníze ve snaze ovlivnit voliče, aby hlasovali v referendu o Evropské unii proti vstupu země do bloku.
Šor pochybení odmítl, platby byly podle něj legální. Předloni moldavský soud Šora v jeho nepřítomnosti uznal vinným z podílu na bankovní krádeži v hodnotě jedné miliardy dolarů (23 miliard korun) a vyměřil mu 15 let vězení. Úřady také zakázaly jeho politickou stranu Šor.
Před několika dny moldavský soud vyměřil sedm let vězení prokremelské hlavě autonomního Gagauzska Evghenii Gutsulové za převádění peněz z Ruska na financování strany Šor. Gutsulová popřela provinění a už dříve požádala o pomoc ruského prezidenta Vladimira Putina.
Moldavsko, kde žije kolem 2,5 milionu obyvatel, patří k nejchudším státům v Evropě. Současná prozápadní moldavská vláda opakovaně obviňuje Moskvu z vměšování se do vnitřních záležitostí bývalé sovětské země, aby ji udržela ve své sféře vlivu a zmařila její snahu vstoupit do roku 2030 do Evropské unie. Moskva obvinění odmítá.