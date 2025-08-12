Proruský oligarcha nabízí Moldavanům tisíce za účast na protivládních protestech

Autor: ,
  8:23
Na sumu v přepočtu až 63 tisíc korun měsíčně si může přijít ten, který přijme nabídku od uprchlého proruského podnikatele Ilana Šora. Výměnou politik žádá účast na protivládních protestech v Moldavsku. Podle agentury Reuters Šor usiluje o podkopání proevropské moldavské vlády před parlamentními volbami v září.
Moldavský oligarcha Ilan Šor (16. srpna 2024)

Moldavský oligarcha Ilan Šor (16. srpna 2024) | foto: Profimedia.cz

Moldavané protestovali proti vládě poté, co kabinet odebral nově zvolené...
Moldavané protestovali proti vládě poté, co kabinet odebral nově zvolené...
Moldavané protestovali proti vládě poté, co kabinet odebral nově zvolené...
Moldavský oligarcha Ilan Šor (16. srpna 2024)
15 fotografií

Moldavská policie označila Šorovu výzvu za podněcování k trestné činnosti a varovala obyvatele, že pokud na jeho nabídku přistoupí, riskují vyšetřování.

Šor podle Reuters nabídl Moldavanům denní platby, které by měsíčně mohly dosáhnout v přepočtu až kolem 63 tisíc korun, pokud se od soboty zapojí do demonstrací proti vládě. Účty pro platby bude podle něj možné otevřít přímo na místě protestu.

Moldavsko se těsně vyslovilo pro cestu do EU. Kremlu se výsledek nelíbí

Šor, na kterého se vztahují západní sankce za snahy o destabilizaci Moldavska, žije v zahraničí, podle agentury AFP se uchýlil do Ruska.

Moldavské úřady ho už loni obvinily z toho, že posílal do země peníze ve snaze ovlivnit voliče, aby hlasovali v referendu o Evropské unii proti vstupu země do bloku.

Šor pochybení odmítl, platby byly podle něj legální. Předloni moldavský soud Šora v jeho nepřítomnosti uznal vinným z podílu na bankovní krádeži v hodnotě jedné miliardy dolarů (23 miliard korun) a vyměřil mu 15 let vězení. Úřady také zakázaly jeho politickou stranu Šor.

Europoslance Dostála vyhostili z Moldavska. Podle úřadů ohrožuje národní bezpečnost

Před několika dny moldavský soud vyměřil sedm let vězení prokremelské hlavě autonomního Gagauzska Evghenii Gutsulové za převádění peněz z Ruska na financování strany Šor. Gutsulová popřela provinění a už dříve požádala o pomoc ruského prezidenta Vladimira Putina.

Moldavsko, kde žije kolem 2,5 milionu obyvatel, patří k nejchudším státům v Evropě. Současná prozápadní moldavská vláda opakovaně obviňuje Moskvu z vměšování se do vnitřních záležitostí bývalé sovětské země, aby ji udržela ve své sféře vlivu a zmařila její snahu vstoupit do roku 2030 do Evropské unie. Moskva obvinění odmítá.

Vstoupit do diskuse (40 příspěvků)

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Jak se mění trh s plynem? Češi chtějí jistotu a férové podmínky

Komerční sdělení

Po prudkém růstu cen plynu v roce 2022, nejistotě kolem dodávek a pádu některých dodavatelů si Češi začali mnohem více vážit jediné věci – stability. A to nejen v cenách, ale i v přístupu dodavatelů....

12. srpna 2025  9:20

Fiala místo kampaně odjel na dovolenou. Babišův náskok zlomíme v září, slibuje ODS

Měsíc a půl před volbami si premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala dopřává letní dovolenou a od kampaně si dává pauzu. V tu samou dobu jeho největší politický konkurent, předseda hnutí ANO Andrej...

12. srpna 2025  9:01

Proruský oligarcha nabízí Moldavanům tisíce za účast na protivládních protestech

Na sumu v přepočtu až 63 tisíc korun měsíčně si může přijít ten, který přijme nabídku od uprchlého proruského podnikatele Ilana Šora. Výměnou politik žádá účast na protivládních protestech v...

12. srpna 2025  8:23

KOMENTÁŘ: Vážení voliči, vybrali jsme za vás? Oscarový spor vrací úder

Premium

Navzdory doporučení svého prezídia, ať do oscarové bitvy pošlou Sbormistra, hlasovali členové České filmové a televizní akademie pro dokument Ještě nejsem, kým chci být. Překvapení? Naopak, logická...

12. srpna 2025

Koťátka a štěňátka už neletí. Japonské děti zajímají brouci, chtějí je za mazlíčky

V Japonsku se šíří neobvyklý trend – lidé si domů pořizují brouky jako domácí mazlíčky. Tato obliba má hluboké kořeny v tamější kultuře a mytologii, kde má hmyz své důležité místo. Například roháč...

12. srpna 2025  7:52

Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou

Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal v ten den ráno doma dopis na rozloučenou a bez mobilního telefonu odešel...

11. srpna 2025  12:49,  aktualizováno  12.8 7:48

Maďarsko opět proti zbytku EU. Nepřipojilo se k prohlášení o Ukrajině

Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti. V prohlášení se na tom shodly země Evropské unie s výjimkou Maďarska. Diplomatické řešení války na Ukrajině, kterou před třemi a půl lety...

12. srpna 2025  7:29,  aktualizováno  7:40

Korejec počmáral bránu královského paláce. Napsal na ni „Prezident Trump“

Devětasedmdesátiletý Korejec v Soulu v pondělí počmáral základy brány v areálu královského paláce Kjongbokkung, který je jednou z nejvýznamnějších národních památek. Informovala o tom agentura...

12. srpna 2025  6:58

Po 30 letech zase těžba? Firmu láká odpad z rudného dolu v Krušných horách

Po 30 letech by se u Měděnce v Krušných horách mohla obnovit těžba. Nový projekt společnosti Belvoir míří na odkaliště, kde je uložen odpadní materiál z dřívějšího rudného dolu. Firma z něj chce...

12. srpna 2025  6:54

Kde zatkli farmáře Hápa, vyrostl javor. Po čtvrt tisíciletí soutěží o Strom roku

Až na vrcholky Ještědu, Milešovky či Sněžky dohlédnou poutníci od Hápova javoru, nepřehlédnutelného stromu, rostoucího nad obcí Pustá Kamenice ve Žďárských vrších. Zhruba 250 let starý listnáč se teď...

12. srpna 2025  6:40

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Střelec na parkovišti v Texasu zabil tři lidi, pak ukradl dvě auta. Policie ho zadržela

Tři lidé v úterý přišli o život při střelbě na parkovišti obchodního domu Target ve městě Austin v americkém státě Texas. Policie uvedla, že podezřelého muže zadržela, píše agentura AP. K incidentu...

12. srpna 2025  6:32

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, oznámil Trump

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, napsal v pondělí na sociální síť Truth Social americký prezident Donald Trump bez dalších podrobností. Cena zlata se v pátek vyšplhala na maximum,...

11. srpna 2025  20:56,  aktualizováno  12.8 6:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.