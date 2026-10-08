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Proroctví psané krví. Jak zavražděná Politkovská předpověděla Putinovo tažení

Rémy Vlachos
  20:00

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Anna Politkovská 21. listopadu 2001 | foto: Profimedia.cz

Je tomu právě 20 let. Když 7. října 2006, symbolicky v den narozenin Vladimira Putina, zasáhly investigativní novinářku Annu Politkovskou ve výtahu moskevského domu smrtící střely, málokdo na Západě chápal plný rozsah této tragédie. Její varování před fašizací Ruska a imperiálními choutkami Kremlu se tehdy v Evropě často označovala za excentrická, přehnaná nebo příliš emotivní.

To, co Politkovská viděla v zárodku na počátku tisíciletí, se transformovalo do otevřené agrese na Ukrajině, permanentního ohrožení Pobaltí a hybridní války proti celé západní civilizaci.

Podhoubím pro režim se stala hluboká apatie ruské společnosti, kterou Politkovská hořce popsala jako vznik „novosovětského homo economicus“.

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