Propouštění izraelských rukojmích začne v pondělí dopoledne, řekl zástupce Hamásu

Autor: ,
  22:44
Vysoký představitel palestinského hnutí Hamás řekl, že propouštění rukojmích začne v pondělí dopoledne. Osvobození izraelských rukojmích je součástí první fáze mírové dohody, dojednané během nepřímých rozhovorů v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch mezi zástupci Izraele a teroristického hnutí Hamás.
Hamás předal Červenému kříži v rámci dohody o příměří další izraelské rukojmí....

Hamás předal Červenému kříži v rámci dohody o příměří další izraelské rukojmí. (22. února 2025) | foto: AP

Hamás předal Červenému kříži v rámci dohody o příměří další izraelské rukojmí....
Hamás předal Červenému kříži v rámci dohody o příměří další izraelské rukojmí....
Hamás předal Červenému kříži v rámci dohody o příměří další izraelské rukojmí....
Hamás předal Červenému kříži v rámci dohody o příměří další tři izraelské...
5 fotografií

„V souladu s podepsanou dohodou se očekává, že výměna vězňů začne v pondělí ráno, jak bylo dohodnuto, a v této věci nedošlo k žádnému novému vývoji,“ řekl v sobotu večer vysoce postavený představitel Hamásu Usáma Hamdán. Následně se očekává, že Izrael propustí ze svých věznic přibližně 2000 palestinských vězňů.

Příměří v Gaze vstoupilo v platnost, tvrdí egyptská televize. Až večer, zní z Izraele

Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů, předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy, částečným stažením izraelských jednotek a navýšením přísunu humanitární pomoci do pásma.

Příměří vstoupilo v platnost v pátek v poledne místního času (11:00 SELČ) poté, co ho po souhlasu izraelské vlády oznámila armáda. Do pondělního večera by tak měli být propuštěni v oblasti dosud zadržovaní rukojmí unesení při teroristickém útoku Hamásu na jih Izraele v říjnu 2023. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž 20 je stále naživu.

Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.

Vstoupit do diskuse

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Propouštění izraelských rukojmích začne v pondělí dopoledne, řekl zástupce Hamásu

Vysoký představitel palestinského hnutí Hamás řekl, že propouštění rukojmích začne v pondělí dopoledne. Osvobození izraelských rukojmích je součástí první fáze mírové dohody, dojednané během...

11. října 2025  22:44

Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let

Ve věku 79 let zemřela americká herečka Diane Keatonová, která v roce 1978 dostala Oscara za roli Annie Hallové ve stejnojmenném filmu režiséra Woodyho Allena. Podle agentur to v sobotu sdělil mluvčí...

11. října 2025  21:31,  aktualizováno  22:26

Rusové bombou zasáhli pravoslavný kostel s civilisty. Nejméně dva lidé zemřeli

Nejméně dva lidé přišli o život a další čtyři utrpěli zranění při ruském bombardování východoukrajinského města Kosťantynivka, kde ruská letecká puma o váze 250 kilogramů zasáhla pravoslavný kostel....

11. října 2025  22:06

Neznámý střelec zranil několik lidí na německém tržišti. Policie ho dopadla

Německé policii se dnes večer podařilo dopadnout podezřelého ze střelby v hesenském městě Giessen, uvedly místní noviny Giessener Allgemeine na webu. Tři zranění nejsou podle policie v ohrožení...

11. října 2025  18:50,  aktualizováno  21:20

Turek promluvil po kauze s rasistickými zprávami. Označil je za dezinformace

Čestný prezident Motoristů a kandidát na ministra zahraničí Filip Turek v reportáži pro CNN Prima News promluvil o kauze týkající se údajně smazaných zpráv, na které upozornil Deník N. Odmítl, že by...

11. října 2025  19:04,  aktualizováno  20:42

Internet je plný přestrojených e-shopů. Lidé netuší, s kým obchodují, říká právník

Premium

Nakupování přes internet zažívá v Česku v posledních letech velký rozmach. Jaká ale v digitální džungli čekají na zákazníky úskalí? Právník Jan Šůra z organizace dTest, která se dlouhodobě zabývá...

11. října 2025

Dětští bezdomovci. Peklo na Haiti ničí celou generaci, školy se mění v přístřešky

Rozvrat Haiti, které už léta ničí násilí zločineckých gangů, výrazně zasahuje i ty nejmladší. Přes 680 tisíc dětí nemá střechu nad hlavou a každé čtvrté haitské dítě nechodí do školy. V sázce je celá...

11. října 2025  19:19

Střelba ve škole a po fotbalovém zápase v Mississippi má šest obětí

Čtyři osoby zemřely v noci na sobotu při střelbě v centru městečka Leland ve státě Mississippi, kde se lidé shromáždili po zápase amerického fotbalu, píše agentura AP. Další dva lidé byli podle...

11. října 2025  18:47

Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli tragické nehodě motorkáře. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Omezení skončilo krátce po 18:00, uvedla policie na síti X....

11. října 2025  17:20,  aktualizováno  18:41

Osm let se skrýval před StB. Odbojář vedl tajný život v úkrytu v lese i za kamny

Odlehlá Drozdovská Pila v Zábřežské vrchovině byla svědkem mimořádných lidských osudů. Za války se v jejích lesích ukrývali partyzáni, po ní zde našel útočiště uprchlý politický vězeň Jaroslav...

11. října 2025  18:29

Prodej RD 2+KK s terasou
Prodej RD 2+KK s terasou

Samaná, La Altagracia Province, Dominikánská republika
2 078 901 Kč

Více z nabídky 109 165 nemovitostí

Hlad, hadi a násilí. V íránské věznici zemřely tři ženy, Teherán nevidí problém

V íránské věznici Karčak za poslední měsíc zemřely nejméně tři vězeňkyně. Jejich smrt vyvolala volání po uzavření přeplněného a nemocemi zamořeného zařízení, které proslulo zneužíváním a nelidskými...

11. října 2025  17:31

Mohlo to být ještě rychlejší, přiznal zkušený jeřábník. Přenesl tank přes dům

Hlavní hvězdou sobotního přesunu amerického tanku Sherman přes střechu třípodlažního domu v Plzni, byl bezesporu jednapadesátiletý jeřábník. Muž, který seděl v kabině jeřábu AC 500, byl nervózní jen...

11. října 2025  17:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.