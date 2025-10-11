Propouštění izraelských rukojmích začne v pondělí dopoledne, řekl zástupce Hamásu

„V souladu s podepsanou dohodou se očekává, že výměna vězňů začne v pondělí ráno, jak bylo dohodnuto, a v této věci nedošlo k žádnému novému vývoji,“ řekl v sobotu večer vysoce postavený představitel Hamásu Usáma Hamdán. Následně se očekává, že Izrael propustí ze svých věznic přibližně 2000 palestinských vězňů.
|
Příměří v Gaze vstoupilo v platnost, tvrdí egyptská televize. Až večer, zní z Izraele
Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů, předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy, částečným stažením izraelských jednotek a navýšením přísunu humanitární pomoci do pásma.
Příměří vstoupilo v platnost v pátek v poledne místního času (11:00 SELČ) poté, co ho po souhlasu izraelské vlády oznámila armáda. Do pondělního večera by tak měli být propuštěni v oblasti dosud zadržovaní rukojmí unesení při teroristickém útoku Hamásu na jih Izraele v říjnu 2023. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž 20 je stále naživu.
Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.