„New York tě chce!“ Americká opozice nabízí pomoc propuštěným zaměstnancům

„New York tě chce!“ Guvernérka státu New York Kathy Hochulová svolala tiskovou konferenci, kde řešila propouštění v rámci administrativy DOGE a nabídla až sedm tisíc volných míst. (3. března 2025) | foto: ČTK

Republikán Trump a miliardář Elon Musk, který dohlíží na takzvaný úřad pro efektivitu státní správy (DOGE), prosazují bezprecedentní snižování federálních výdajů a omezování podle nich nabobtnalé byrokracie, a to i prostřednictvím hromadného propouštění.

O místo již podle médií od Trumpova lednového nástupu do funkce přišlo na 100 tisíc lidí. Někteří přijali nabídku odstupného, jiní byli propuštěni ve zkušební době. Trumpův postup po řadě žalob řeší americká justice a jeden ze soudů nařídil zastavit propouštění zaměstnanců ve zkušební době.

Stát New York nyní veřejně oznámil, že může dát až 7000 z těchto lidí práci. Podle demokratické guvernérky Kathy Hochulové se státu nedostávají technicky vzdělaní lidé, zdravotníci či učitelé. „Jsou to zásadní povolání, která vyžadují řadu let zkušeností. Dělají je skuteční lidé, kteří platí účty a živí rodiny,“ řekla Hochulová na pondělní tiskové konferenci.

O urychlení procesu náborů státních zaměstnanců propuštěných federální vládou se snaží stát Havaj, přijímat je chtějí také Maryland či Nové Mexiko.

Trumpův mluvčí Harrison Fields podle Reuters reagoval vyjádřením, že navyšování počtu státních zaměstnanců není způsob, kterým by prezident chtěl vytvářet nová pracovní místa, jejichž vznik Američanům slibuje.