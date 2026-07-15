V žalobě se uvádí, že konzervativní institut The Heritage Foundation je strůjcem pokračujícího spiknutí s cílem umlčet propalestinské hnutí tím, že jej označuje za antisemitské.
V tomto úsilí skupině podle žaloby pomáhaly dvě další proizraelské skupiny Canary Mission a Betar, které spravují on-line seznamy kritiků Izraele s často nepodloženými tvrzeními, že jde o sympatizanty teroristického hnutí Hamás. Aktivisté zařazení na tyto seznamy „se téměř automaticky stali terčem federálních orgánů, které je chtěly zatknout a vyhostit“, uvádí se v žalobě.
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USA mohou vyhostit propalestinského aktivistu Chalíla, rozhodla soudkyně
Chalílovi právníci argumentují tím, že toto „spojenectví veřejného a soukromého sektoru“ by mohlo porušovat takzvaný zákon o Ku Klux Klanu, jehož cílem bylo omezit spolupráci vlády s domobraneckými skupinami.
Mluvčí Bílého domu se k žalobě nevyjádřila, ale v e-mailu uvedla, že výkonná moc „má zákonnou pravomoc přijímat opatření, která ochrání veřejnost a zajistí integritu našeho imigračního systému“. Skupiny zmíněné v žalobě na žádost AP o komentář neodpověděly.
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Chalíl je potomkem palestinských uprchlíků, narodil se v Sýrii a má alžírské občanství, v USA předloni získal zelenou kartu opravňující k trvalému pobytu. Jeho manželka je americkou občankou, jejich syn je rodilým Američanem. Chalíl studoval na Kolumbijské univerzitě a proslavil se jako mluvčí a vůdce studentských aktivistů protestujících proti Izraeli a jeho ofenzivě v Pásmu Gazy.
V březnu 2025 jej v jeho bytě na kampusu zatkli agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE), načež se stal symbolem tvrdého postupu Trumpovy administrativy proti propalestinským demonstrantům. V imigrační vazbě v Louisianě poté strávil 104 dní, a nemohl tak být u narození svého prvního dítěte. Jeho propuštění nařídil federální soud v New Jersey.