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Propalestinský aktivista žaluje vládu USA. Chtějí nás umlčet, tvrdí a viní ji ze spiknutí

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  12:14
Mahmúd Chalíl mluví na Kolumbijské univerzitě v New Yorku s médii. (1. června...

Mahmúd Chalíl mluví na Kolumbijské univerzitě v New Yorku s médii. (1. června 2024) | foto: Reuters

Lidé protestují kvůli zatčení propalestinského aktivisty Mahmúda Chalíla. (10....
Mahmúd Chalíl mluví na Kolumbijské univerzitě v New Yorku s médii. (1. června...
Protesty za propuštění propalestinského aktivisty Mahmúda Chalíla v New Yorku....
Lidé protestují kvůli zatčení propalestinského aktivisty Mahmúda Chalíla. (10....
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Propalestinský aktivista Mahmúd Chalíl podal žalobu na americkou vládu a několik konzervativních organizací, v níž je viní ze spiknutí s cílem potlačit kritiku Izraele prostřednictvím koordinované kampaně vedoucí k zatýkání a deportacím studentských aktivistů. Občanskoprávní žaloba byla k federálnímu soudu podána v úterý.

V žalobě se uvádí, že konzervativní institut The Heritage Foundation je strůjcem pokračujícího spiknutí s cílem umlčet propalestinské hnutí tím, že jej označuje za antisemitské.

V tomto úsilí skupině podle žaloby pomáhaly dvě další proizraelské skupiny Canary Mission a Betar, které spravují on-line seznamy kritiků Izraele s často nepodloženými tvrzeními, že jde o sympatizanty teroristického hnutí Hamás. Aktivisté zařazení na tyto seznamy „se téměř automaticky stali terčem federálních orgánů, které je chtěly zatknout a vyhostit“, uvádí se v žalobě.

USA mohou vyhostit propalestinského aktivistu Chalíla, rozhodla soudkyně

Chalílovi právníci argumentují tím, že toto „spojenectví veřejného a soukromého sektoru“ by mohlo porušovat takzvaný zákon o Ku Klux Klanu, jehož cílem bylo omezit spolupráci vlády s domobraneckými skupinami.

Mluvčí Bílého domu se k žalobě nevyjádřila, ale v e-mailu uvedla, že výkonná moc „má zákonnou pravomoc přijímat opatření, která ochrání veřejnost a zajistí integritu našeho imigračního systému“. Skupiny zmíněné v žalobě na žádost AP o komentář neodpověděly.

Trump mu hrozil deportací. Soud teď nařídil propalestinského aktivistu propustit

Chalíl je potomkem palestinských uprchlíků, narodil se v Sýrii a má alžírské občanství, v USA předloni získal zelenou kartu opravňující k trvalému pobytu. Jeho manželka je americkou občankou, jejich syn je rodilým Američanem. Chalíl studoval na Kolumbijské univerzitě a proslavil se jako mluvčí a vůdce studentských aktivistů protestujících proti Izraeli a jeho ofenzivě v Pásmu Gazy.

V březnu 2025 jej v jeho bytě na kampusu zatkli agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE), načež se stal symbolem tvrdého postupu Trumpovy administrativy proti propalestinským demonstrantům. V imigrační vazbě v Louisianě poté strávil 104 dní, a nemohl tak být u narození svého prvního dítěte. Jeho propuštění nařídil federální soud v New Jersey.

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