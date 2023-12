Kam jsme to dospěli, když se země, která konflikt nevyprovokovala, jako Ukrajina či Izrael, musí stále hájit, že má právo se bránit, a s přibývající délkou konfliktu ospravedlňovat své kroky? Co když se teroristé skrývají v civilní zástavbě? Nebo mají Rusové zbraně u jaderných elektráren?

Další země totiž podobné války brzo unaví a chtějí návrat do normálu, začne se šeptat o míru (Ukrajina) či příměří (Izrael), ať to stojí, co to stojí.