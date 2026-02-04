VIDEO: V Káhiře se propadla zem, obří díra pozřela čerpací stanici

Na záběrech je nejdříve vidět nenápadná trhlina. Ta se však rychle mění v rozsáhlou propadlinu, ve které následně mizí dvě budovy. Řidič v jednom z přítomných aut ještě stihne z místa včas odjet. Dva lidé uskočí stranou. K místu následně přibíhá skupina kolemjdoucích.
K incidentu došlo ve čtvrti Al Narges 5 v Páté osadě. I když se v té době v budovách nacházeli lidé, nikdo nezemřel.
Úřad pro rozvoj města Nová Káhira uvedl, že bude voda v této oblasti a okolních čtvrtích odpojena, dokud nebudou opravy dokončeny. Dodal, že byly nasazeny cisterny s vodou, aby se zmírnil dopad a napravily vzniklé škody.
Propadliny se v Káhiře vyskytují již řadu let, ale podle zdokumentovaných případů zůstávají relativně vzácné.