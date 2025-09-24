VIDEO: Obří propadlina v Bangkoku pozřela silnici, řidiči v panice couvali pryč

  11:03
Obrovská propadlina překvapila ve středu obyvatele thajského Bangkoku. Narušila dopravu, poškodila okolní infrastrukturu a tři vozidla a vyvolala evakuaci obyvatel. Podle guvernéra Bangkoku Čadčarta Sittipunta nejsou hlášeny oběti. Díru v silnici, jež je podle médií hluboká padesát metrů, pravděpodobně způsobila stavba podzemní stanice metra.

Jak se povrch pomalu propadl, strhl s sebou i několik sloupů elektrického vedení a poškodil vodovodní potrubí. Před zvětšující se dírou auta pomalu couvala, propadlina postupně zcela přerušila čtyřproudou silnici, poznamenala agentura AP s odkazem na videa z místa.

Na Samsen Road v thajském Bangkoku se propadla silnice. (24. září 2025)
Na Samsen Road v thajském Bangkoku se propadla silnice. (24. září 2025)
Na Samsen Road v thajském Bangkoku se propadla silnice. (24. září 2025)
Na Samsen Road v thajském Bangkoku se propadla silnice. (24. září 2025)
15 fotografií

Nedaleká nemocnice podle ní oznámila, že na dva dny uzavře ambulantní služby. Samotná stavba však nebyla poškozena, sdělily úřady v Bangkoku.

V oblasti také představitelé města přerušili dodávky elektřiny a vody. Podle guvernéra se nyní pracuje na co nejrychlejší opravě, protože panují obavy, že by silný déšť mohl způsobit další škody. Bangkok se totiž momentálně nachází v období monzunů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Témata: Thajsko, silnice, Bangkok

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Na severovýchod Česka dorazí silný vítr. Meteorologové varují před zlomenými větvemi

Zajistěte okna, dveře a zabezpečte skleníky. Tak zní některá doporučení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který vydal na středu a čtvrteční dopoledne výstrahu pro Královéhradecký,...

24. září 2025  11:06

VIDEO: Obří propadlina v Bangkoku pozřela silnici, řidiči v panice couvali pryč

Obrovská propadlina překvapila ve středu obyvatele thajského Bangkoku. Narušila dopravu, poškodila okolní infrastrukturu a tři vozidla a vyvolala evakuaci obyvatel. Podle guvernéra Bangkoku Čadčarta...

24. září 2025  11:03

Mimořádná brutalita. Pracovníci ostrahy obchoďáku mlátili a řezali bezdomovce

Policie obvinila tři pracovníky ostrahy obchodního domu v centru Prahy, kteří podle ní nejméně v osmi případech bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce. Podle kriminalistů je kopali, bili pěstmi i...

24. září 2025  10:29,  aktualizováno  10:59

Přítel jí svěřil kormidlo bez papírů, platit budou oba. Jak pracuje vodní policie

Premium

Modrou hladinu slapské přehrady brázdí motorový člun. Šněruje si to sem a tam. Na první pohled je podezřelý. Jeho lodní „espézetka“ je nečitelná. Ticho přeruší lodní klakson hlídkového člunu poříční...

24. září 2025  10:51

Za tragický pád letadla u Pěšic mohla nezkušenost pilota i špatné počasí

Příčinou pádu dvoumístného motorového letadla 7. prosince 2023 u Pěšic, části Řepníků na Chrudimsku, bylo špatné počasí a nezkušenost letce. Při havárii zemřel. Závěry vyšetřování vyplývají ze...

24. září 2025  10:51

Spory o roli Českého rozhlasu nekončí. Komerční rádia žádají odbornou diskusi

Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV), sdružující přední komerční rádia v Česku, se obrátila na ministra kultury Martina Baxu s žádostí, aby zprostředkoval odbornou diskusi o návrhu...

24. září 2025  10:45

Platy ve veřejném sektoru by mohly vzrůst až o 9 procent. Vláda slíbila 27 miliard

Na růst platů chce vláda příští rok přidat 27 miliard korun, řekl po jednání s odbory ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. To by znamenalo navýšení sumy na platy o 9,4 procenta....

24. září 2025  5:46,  aktualizováno  10:43

Nezbývá nám než dál válčit. Jsme medvěd, ne papírový tygr, reaguje Kreml na Trumpa

Rusku nezbývá než pokračovat ve válce proti Ukrajině, jde o budoucnost země, uvedl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Výsledky sblížení se Spojenými státy jsou blízké nule,...

24. září 2025  10:36

Voličský průkaz 2025: poslední tři dny na podání žádosti. Kde žádat a kde ho vyzvednout

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává. Kde o takový průkaz...

24. září 2025  10:30

Green Deal není sprosté slovo, říká krajský lídr Starostů Dubský

Lídr Starostů Tomáš Dubský se do politiky dostával postupně a pomalu. Od roku 1994 se snažil usednout v zastupitelstvu obce Vysočina na Chrudimsku. Ve volbách uspěl až na třetí pokus v roce 2002 na...

24. září 2025  10:18

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Rembrandt se v Noční hlídce inspiroval jiným malířem, psa ztvárnil podobně

Rembrandt ve svém slavném díle Noční hlídka z roku 1642 vyobrazil psa podle dřívější kresby jiného nizozemského umělce. Kurátorka amsterdamského muzea Rijksmuseum Anne Lendersová sdělila, že podobu...

24. září 2025  10:07

Další den Dozimetru. Soud přijal vinu Redlova spolupracovníka

Další den pokračovalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Soudce přijal vinu Pavla Kosa, spolupracovníka hlavního obžalovaného Michala Redla, a následně středeční jednání ukončil. V úterý několik hodin...

24. září 2025,  aktualizováno  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.