Jak se povrch pomalu propadl, strhl s sebou i několik sloupů elektrického vedení a poškodil vodovodní potrubí. Před zvětšující se dírou auta pomalu couvala, propadlina postupně zcela přerušila čtyřproudou silnici, poznamenala agentura AP s odkazem na videa z místa.
Nedaleká nemocnice podle ní oznámila, že na dva dny uzavře ambulantní služby. Samotná stavba však nebyla poškozena, sdělily úřady v Bangkoku.
V oblasti také představitelé města přerušili dodávky elektřiny a vody. Podle guvernéra se nyní pracuje na co nejrychlejší opravě, protože panují obavy, že by silný déšť mohl způsobit další škody. Bangkok se totiž momentálně nachází v období monzunů.
