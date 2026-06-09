Členové výkonného výboru dozorčího orgánu ICC se podle tiskové zprávy rozhodli „kvalifikovanou většinou dočasně pozastavit výkon funkce prokurátora s okamžitou platností“. Rozhodnutí vychází z vyšetřování provedeného úřadem OSN, které odhalilo důkazy, že Khan měl mít „sexuální styk bez souhlasu (s asistentkou) ve své kanceláři, ve svém soukromém bydlišti a během služební cesty“.
Podle tříčlenného senátu složeného ze soudců, kteří byli pověřeni právním posouzením zjištění, však vyšetřování nebylo dostatečně průkazné.
|
Muž, který vydal zatykač na Netanjahua, odstoupil po obvinění ze znásilňování
Khan, který tato obvinění vždy popíral, se v minulém roce stáhl z funkce, dokud nebude znám výsledek vyšetřování. Byl tak zejména vyloučen z případu týkajícího se zločinů proti lidskosti spojeného s bývalým filipínským prezidentem Rodrigem Dutertem.
Konečné rozhodnutí nyní závisí na 125 členských státech soudu sdružených ve Shromáždění smluvních stran. Tento orgán dohlížející na ICC má nyní svolat mimořádné zasedání, aby rozhodl, zda může Khan zůstat ve své funkci. AP píše, že tento proces je pro ICC bezprecedentní a shromáždění muselo opakovaně vytvářet nová pravidla, aby se situaci přizpůsobilo.
Britský právník Khan je hlavním žalobcem ICC od roku 2021. Soud vydal v listopadu 2024 zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy.
|
Tribunál v Haagu vydal zatykač na Putina, obvinil ho z válečných zločinů
Bylo to poprvé v historii ICC, kdy jeho žalobce požádal o vydání zatykače na demokraticky zvoleného vůdce a spojence Západu. Americký prezident Donald Trump v reakci podepsal exekutivní příkaz zavádějící finanční a vízové sankce vůči činitelům ICC za podle něj nelegitimní a neopodstatněné kroky namířené proti USA a jejich blízkému spojenci Izraeli.