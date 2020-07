Trump se v projevu opřel do protestujících, mluvil o porážce marxistů

„Pokračujeme v porážení radikální levice, marxistů, anarchistů, agitátorů, těch, kdo rabují, a lidí, kteří v mnoha ohledech nemají potuchy o tom, co dělají,“ řekl Trump během oslav Dne nezávislosti, na které pozval stovky zdravotníků a dalších představitelů profesí klíčových v boji s pandemií covidu-19. „Nikdy nedopustíme, aby rozlícený dav strhával naše sochy, vymazával naši historii, indoktrinoval naše děti,“ prohlásil Trump.



Účastníci demonstrací proti rasové nespravedlnosti a policejní brutalitě v uplynulých týdnech na řadě míst Spojených států strhli sochy nebo pomníky historických osobností, které měly užitek z otrokářství nebo zastávaly rasistické názory. Vlnu nepokojů vyvolala smrt černocha George Floyda při zatýkání bělošským policistou v Minneapolisu. Protesty se konaly i v sobotu, a to například ve Washingtonu nebo New Yorku.

„Budeme ochraňovat americký způsob života, který začal v roce 1492, když Kolumbus objevil Ameriku,“ slíbil Trump, jenž se v letos na podzim bude ucházet o znovuzvolení.



Sochu Kryštofa Kolumba, rodáka z italského Janova, který se do zámoří vydal ve službách španělské koruny, v sobotu večer místního času strhli účastníci protestu v Baltimoru ve státu Maryland a hodili ji do vody v tamním přístavu. Je podle nich zodpovědný za genocidu a vykořisťování původních obyvatel Ameriky. Podobný osud potkal sochy tohoto mořeplavce v Miami na Floridě, ve městě St. Paul v Minnesotě nebo v Bostonu, kde vandalové soše urazili hlavu.



I když úřady na mnoha místech Spojených států kvůli šíření koronaviru masové oslavy Dne nezávislosti zrušily, Trump naopak do Washingtonu lákal lidi na „výjimečný večer“ s leteckou přehlídkou a ohňostrojem. Nicméně na parkovou promenádu National Mall, kde se shromáždění konalo, přišlo podle agentury AP výrazně méně lidí než před rokem. Mnoho z nich, na rozdíl od hostů Trumpem pořádané oslavy na Jižním trávníku Bílého domu, mělo ochranné roušky a zachovávat bezpečné rozestupy nebyl problém.

Trump v souvislosti s koronavirou krizí řekl, že „jsme se naučili, jak plamen uhasit“, a to i přes to, že Spojené státy před několika dny zaznamenaly denní rekord co do počtu nakažených a že je pandemie zasáhla nejvíce na světě. Podle údajů americké univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie dlouhodobě sleduje, se koronavirem ve Spojených státech nakazilo 2,84 milionu lidí, z nichž téměř 129.700 infekci podlehlo. Dříve v sobotu Trump prohlásil, že jeho země je na cestě k „fantastickému vítězství“ nad „příšernou epidemií z Číny“.