Vzniká nový projekt levné protivzdušné obrany. Chystá jej pět evropských států

Autor: ,
  16:50
Pět největších evropských obranných mocností spojuje síly na projektu v hodnotě několika milionů eur. Jeho cílem je do dvanácti měsíců uvést do výroby levné systémy protivzdušné obrany, jako jsou autonomní stíhací drony nebo střely. Oznámili to v pátek ministři Británie, Francie, Itálie, Německa a Polska na setkání v Krakově.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
16 fotografií

Projekt má využívat odborné znalosti, které těžce vydobyla Ukrajina během čtyř let války proti Rusku. Ta ukázala, že autonomní stíhací drony mohou představovat účinnou alternativu k drahým protileteckým střelám a raketám protivzdušné obrany. Evropští spojenci Kyjeva se chtějí z ukrajinských zkušeností poučit, napsala agentura Reuters.

Miliardová zakázka pro CSG. Dodá desetitisíce kusů munice do západní Evropy

Skupina pěti evropských ministrů obrany, sdružující největší investory do obrany v Evropě, se sešla v době, kdy evropští lídři pracují na posílení obranných schopností uprostřed rostoucích pochybností o závazku Washingtonu chránit starý kontinent.

„Je to závazek v hodnotě několika milionů liber, několika milionů eur... posílit tuto technologii,“ řekl Luke Pollard, náměstek britského ministr obrany pro obrannou připravenost a průmysl. „Opravdu doufáme, že se nám podaří vytvořit efektor, který bude ve výrobě do 12 měsíců,“ dodal.

Ve vojenské terminologii jsou „efektory“ součásti zbraňového systému, které produkují fyzický efekt, zatímco za „autonomní platformy“ jsou označovány bezpilotní letouny schopné nezávislého rozhodování, podotkl Reuters.

Jádrem narovnání vztahů s USA je větší odpovědnost Evropy za obranu, míní Pavel

Když ruské drony v září 2025 pronikly do polského vzdušného prostoru, Varšava a její spojenci v NATO použili stíhačky a střely za miliony dolarů proti dronům, které stály tisíce. Levné kinetické nebo elektronické efektory by umožnily detekci a zničení dronů za zlomek nákladů.

Iniciativa Nízkonákladové efektory a autonomní platformy (Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms - LEAP) zahrnuje vývoj pokročilých nízkonákladových systémů protivzdušné obrany, jako jsou autonomní drony nebo rakety, jejichž první projekt bude dokončen do roku 2027, uvedla britská vláda v samostatném prohlášení.

„Právě jsme podepsali velmi důležitý závazek ke společnému vývoji úderných schopností založených na dronech, nízkonákladové společné výrobě a společnému nákupu nízkonákladových efektorů,“ uvedl polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. „Toto je výzva naší doby – technologie se mění a my musíme reagovat velmi rychle,“ dodal.

Projekt počítá s levnou společnou výrobou, společným nákupem efektorů a s využitím umělé inteligence.

Starý řád je pryč, Evropa se musí stát světovým hráčem, řekl Merz v Mnichově

„Máme jedny z nejlepších systémů protivzdušné obrany na celé planetě. Problém je v tom, jak být efektivní při sestřelování relativně levných dronů a dalších hrozeb, kterým čelíme. Musíme zajistit, že náklady na hrozby budou odpovídat nákladům na obranu,“ řekl Pollard.

Iniciativa pěti zemí je jedním z mnoha prvků evropských úsilí o posílení obrany podél východních hranic, podobně jako „protidronová zeď“, která má lépe odhalovat, sledovat a zachycovat drony narušující vzdušný prostor nad Evropou.

Moskva i Kyjev disponují špičkovými schopnostmi v boji proti dronům, které vznikly v ponuré laboratoři války, kde inovace na bojišti přepsaly moderní bojovou taktiku, dodala.

Pokud Rusko zaútočí, NATO ničivě udeří v jeho hloubi, varuje Estonsko

Polsko již s Ukrajinou spolupracuje na technologii dronů v rámci společných vojenských výcvikových programů a výrobních projektů. Vedla k tomu řada incidentů, při kterých byly evropské hranice a letiště testovány cizími drony. Rusko bylo obviněno z několika incidentů, ale popírá, že by se cokoli stalo úmyslně nebo že by sehrálo nějakou roli.

„Chceme-li udržet naše země v bezpečí, musíme posílit naši tvrdou sílu. Dobrou zprávou je, že již investujeme rekordní částky do obrany. Evropa posiluje, ale nejde o soutěžení s NATO. Jde o to, aby Evropa v rámci NATO byla silnější. Silnější Evropa posiluje i alianci,“ uvedla šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová, která se schůzky v Krakově také zúčastnila.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku

Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl...

Konstrukce z mřížky z nerezové oceli, řetězový popruh a žlutomodré madlo. Designér Nik Bentel vytvořil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl vcelku netradiční módní doplněk. Kabelka Trolley Bag...

20. února 2026  17:05

Vzniká nový projekt levné protivzdušné obrany. Chystá jej pět evropských států

FPV dron.

Pět největších evropských obranných mocností spojuje síly na projektu v hodnotě několika milionů eur. Jeho cílem je do dvanácti měsíců uvést do výroby levné systémy protivzdušné obrany, jako jsou...

20. února 2026  16:50

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka v seniorském věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní...

20. února 2026  14:56,  aktualizováno  16:47

Trump připustil, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán

Donald Trump na zasedání Rady míru (19. února 2026)

Americký prezident Donald Trump v pátek připustil, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán, ale bližší podrobnosti o možném americkém útoku nesdělil. „Myslím, že mohu říct, že to zvažuji,“ odpověděl...

20. února 2026  16:38

Americký Nejvyšší soud zasadil Trumpovi tvrdou ránu: zablokoval mu plošná cla

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)

Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když...

20. února 2026  16:37

Nedělních 12 stupňů je jen začátek. Mapa teplot ukazuje, kam až příští týden dosáhnou

Lidé v Praze si vyrazili užít tepla a slunečného počasí. Zde na Náplavce. (22....

O víkendu se v Česku změní počasí a příští týden přijde výrazné oteplení. Meteorologové slibují, že teploty místy dosáhnou až 16 stupňů Celsia.

20. února 2026  16:26

V den výročí invaze Ruska na Ukrajinu zasedne spojenecká koalice ochotných

Premiér Spojeného království Keir Starmer prezident Emmanuel Macron na setkání...

Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer budou 24. února předsedat videokonferenci takzvané koalice ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině v obraně proti ruské agresi....

20. února 2026  16:20

Traktorista na širém poli vrazil do sloupu, od elektřiny odstavil 130 domácností

Traktorista u Pohránova na Pardubicku porazil elektrický sloup. (20. února 2026)

Opravdickou smůlu měl v pátek ráno traktorista v Pohránově na Pardubicku. Na širém rovinatém poli narazil do betonového sloupu vysokého napětí. Sloup sice neporazil, desítky domácností však zůstaly...

20. února 2026  16:19

Jihokorejský exprezident odsouzený na doživotí se omluvil, rozsudek zkritizoval

Lidé sledují zpravodajství o rozsudku v případu vzpoury bývalého prezidenta Jun...

Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol se den po odsouzení na doživotí za vyhlášení stanného práva omluvil lidem, jichž se jeho kroky dotkly, zároveň ale řekl, že tak učinil v zájmu země. Verdikt také...

20. února 2026  16:14

Prodal sošku agentovi, přišel o sbírku za miliony. Soud rozhodl v kauze slonoviny

Starožitník Zdeněk Sláma u Okresního soudu Plzeň--město. (20. února 2026)

Starožitník Zdeněk Sláma z Plzně se před desítkami let zamiloval do věcí ze slonoviny. Od 80. let shromáždil desítky starých sošek, kalamářů, lamp nebo krabiček dohromady za miliony korun. O sbírku...

20. února 2026  15:58

Zabijáka nesmí nic připomínat. Chřibská se vrací do života a vyhlíží otevření úřadu

Chřibská na Děčínsku.

Život v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu místní obyvatel Roman Cimpl zastřelil jednoho člověka, šest dalších zranil a pak obrátil zbraň proti sobě, se pomalu vrací do normálu. Na úřadě se intenzivně...

20. února 2026  15:52

Východní hranici zaminujeme do 48 hodin, hlásí Polsko. Úmluva už mu nesvazuje ruce

Miny na vojenském cvičení u polské Zielonky. Varšava odstoupila od Ottawské...

Polsko odstoupilo od Ottawské úmluvy zakazující výrobu a používání protipěchotních min. Oznámil to premiér Donald Tusk, podle něhož bude Polsko schopné rozmístit miny na svých východních hranicích s...

20. února 2026  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.