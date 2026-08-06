Podle agentury AFP je kauza příkladem kulturní války zmítající mnoha univerzitami, z nichž některé vyvolávají podezření ohledně kritérií přijímání výzkumných pracovníků z řad menšin.
Arday se dostal na titulní stránky novin v roce 2023, když jej univerzita coby 37letého jmenovala nejmladším černošským profesorem. Obvinění z plagiátorství, které Arday popírá, vznesl americký výzkumník Nathan Cofnas, jenž byl sám předloni z této školy propuštěn po obvinění z rasismu. Cofnas také zpochybňuje několik Ardayových tvrzení, zejména to, že údajně uběhl 30 maratonů za 35 dní.
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„Má rezignace představuje jediný způsob, jak ukončit obtížné období. Neměla by ale být nesprávně vykládána jako souhlas s tvrzeními, která se o mně šířila. Je to prostě rozhodnutí člověka, který dosáhl hranice toho, co lze od člověka rozumně očekávat, že vydrží. S okamžitou platností proto odcházím z postu profesora sociologie vzdělávání na Cambridgeské univerzitě a přestávám být členem Jesus College,“ uvedl Arday v dopise zveřejněném na internetu. Jesus College je součástí této univerzity.
„Číst a psát umím až od osmnácti“
Arday dopis zveřejnil jen několik hodin po oznámení univerzity, že zahájila vyšetřování na základě nových informací o „akademických kvalifikacích a čestných jmenování profesora Ardaye“. Kromě toho se podle instituce stále prošetřuje několik stížností týkajících se akademického pochybení. Vlastní vyšetřování provádí rovněž Jesus College. Arday a jeho zastánci tvrdí, že část tohoto přísného zkoumání jeho kariéry byla motivována rasismem.
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Petice na Ardayovu podporu měla ve středu přibližně 15 500 podpisů, mezi nimiž byli akademici z Cambridge, poslanci nebo předseda britských Zelených Zack Polanski. Britská pobočka amerického nakladatelství Simon & Schuster týž den agentuře AFP potvrdila vydání pamětí tohoto akademika s názvem Great and Unfortunate Things (Skvělé a nešťastné věci) v plánovaném termínu, a to 11. srpna v USA a koncem srpna v Británii.
Arday v knize popisuje, jak mu byl v dětství diagnostikován autismus a celkové opoždění vývoje, jak poprvé promluvil až v jedenácti letech a jak se naučil číst a psát až v osmnácti letech. Nikdo proti pamětem nevznesl žádné obvinění z plagiátorství, uvedlo nakladatelství. Odkázalo se také na předchozí prohlášení Cambridgeské univerzity, v němž se uvádí, že univerzita obvinění prošetřila a zprostila Ardaye jakéhokoli pochybení. Univerzita údajně také uvedla, že Ardaye podporuje a že se stal obětí „hanebné kampaně zaměřené na podkopání jeho důvěryhodnosti“.