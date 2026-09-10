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Proč Trumpovu daru pěti tisíc dolarů spíš nevěřit. Viceprezident Vance už hasí požár

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  18:24
Donald Trump (24. srpna 2026)

Donald Trump (24. srpna 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump na republikánském sjezdu v Dallasu (9. září...
Zpěvák Lee Greenwood vítá Donalda Trumpa na stagi republikánského sjezdu v...
Americký prezident Donald Trump na republikánském sjezdu v Dallasu (9. září...
Donald Trump mluví po boku republikánských politiků k davu na sjezdu v Dallasu....
24 fotografií
Slib amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vyplatí každému dospělému Američanovi 5000 dolarů (skoro 104 300 korun), pokud republikáni vyhrají ve volbách do Kongresu, je pochybný, píše agentura AP. Jeho splnění by zřejmě stálo více než bilion dolarů a vyžadovalo by schválení Kongresem. To by ho museli beze zbytku plně ovládat Republikáni a ještě by museli Trumpovi jít na ruku, v což samozřejmě prezident patrně věří.

Navíc by dále prohloubilo roční rozpočtový deficit země ve výši 1,8 bilionu dolarů a obavy z inflace. Trump slib učinil ve středečním projevu na celonárodním sjezdu Republikánské strany v Dallasu.

„Pokud republikáni vyhrají, vyhrajete s námi a dostanete 5000 dolarů,“ prohlásil Trump o listopadových volbách. „Bude se to jmenovat Trumpova dividenda,“ dodal. Vyplacení částky přirovnal k výplatám dividend akcionářům korporacemi a poukázal přitom na „naši obrovskou sílu a ekonomický úspěch“.

5000 dolarů všem, kdo zvolí republikány, jinak USA čeká peklo, slibuje a hrozí Trump

Viceprezident J.D. Vance se během následující hodiny snažil Trumpovo prohlášení zmírnit. Naznačil, že výplaty dividend by se netýkaly bohatých. Prezidentův plán by se podle něj mohl financovat z výnosů z amerických cel. Navrhovaná částka však dosavadní příjmy z celních opatření výrazně převyšuje, poznamenala AP.

Americký státní dluh mezitím minulý měsíc poprvé přesáhl 40 bilionů dolarů.

Trump si často stěžuje na to, že strana úřadujícího prezidenta skoro vždy přichází o křesla ve volbách do Kongresu, které se konají v polovině funkčního období hlavy státu. Šéf Bílého domu se proto snaží nalézt neobvyklé způsoby, jak tento trend zvrátit, včetně dvoudenního stranického sjezdu, který ve středu odstartoval v Texasu. „Změníme to. Není pro to důvod,“ řekl Trump.

Ředitel pro politiku ve washingtonském think tanku Committee for a Responsible Federal Budget (Výbor pro odpovědný federální rozpočet) Marc Goldwein uvedl, že Trump nemá pravomoc posílat Američanům peníze bez schválení Kongresu. Společnosti navíc dividendy vyplácejí, když mají přebytek, zatímco USA hospodaří s ročním schodkem ve výši přibližně dvou bilionů dolarů a jejich dluh dosahuje 40 bilionů dolarů, dodal.

Trumpův let se opozdil. Na jeho novém speciálu se omylem nafoukla skluzavka

„Myšlenka, že zažíváme rozpočtový úspěch, je postavená na hlavu a hraničí s absurditou,“ řekl Goldwein. „Nemáme žádné přebytky, které bychom mohli rozdávat.“

Trumpův slib připomíná loňskou snahu Elona Muska ovlivnit volby do nejvyššího soudu státu Wisconsin. Miliardář tehdy rozdával voličům šeky v hodnotě milionu dolarů ve snaze podpořit konzervativního kandidáta Brada Schimela, který nakonec prohrál. Musk tvrdil, že volby jsou klíčové pro Trumpovu agendu.

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