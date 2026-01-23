S tvrzením, že byl Donald Trump agentem sovětské tajné služby, přišel v únoru 2025 bývalý předseda kazašského výboru pro národní bezpečnost Alnur Mussajeva. Sám byl důstojníkem KGB.
„V roce 1987 jsem pracoval v 6. oddělení KGB v Moskvě. Nejdůležitější prací šestého oddělení byl nábor podnikatelů z kapitalistických zemí,“ napsal Mussajev v příspěvku.
V postu rovněž zdůraznil, že právě ten rok se sovětské zpravodajské službě podařilo získat právě Trumpa. KGB jej tehdy měla naverbovat jako perspektivního zahraničního podnikatele s krycím jménem „Krasnov.“ Žádný důkaz o tom však nedoložil.
Jeho tvrzení dal prostor jen britský bulvární deník Mirror. Organizace zaměřené na ověřování dat všechny do jedné uvedly, že jde o virální tvrzení z Facebooku a jiných sociálních sítí. Světové zpravodajské agentury nedohledaly jediný zdroj, který by tuto informaci potvrdil.
Americký podnikatel Donald Trump skutečně v 80. letech v Sovětském svazu byl. Zkoumal tam možnosti další expanze svého byznysu. Na Mussajevovo tvrzení o svém naverbování do KGB Trump nijak nereagoval, jakékoli vazby na Rusko nebo diktátora Vladimira Putina dlouhodobě popírá.
Potvrdit, zda Trump s KGB skutečně spolupracoval podle samotného Mussajeva komplikuje zmizení složky agenta Krasnova z archivů ruské zpravodajské služby FSB, která je nástupnickou organizací sovětské KGB.
Trump a Rusko
Nařčení z přílišné náklonnosti k Rusku a tamnímu vůdci však americký prezident nečelil poprvé. Napojení Trumpa na Ruský režim se začalo řešit například po amerických prezidentských volbách v roce 2016 a jeho prvním nástupu do úřadu.
Prověřování ruského vlivu a vměšování do voleb pod vedením zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera trvalo více než dva roky. V květnu 2019 v závěrečné zprávě původní potvrzení potvrdil, uvedl zároveň, že k obvinění samotného Trumpa však nenašel dostatek důkazů.