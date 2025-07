Proč Donaldu Trumpovi vadí UNESCO? Jde hlavně o peníze a Palestinu

USA opustily UNESCO už jednou, v roce 2017, oficiálně kvůli protiizraelským postojům. Už tehdy toto rozhodnutí vzbuzovalo kontroverze vzhledem k tomu, že právě UNESCO se jako ochránce kulturního dědictví podílí na šíření povědomí o holokaustu a boji proti jeho popíračům.

Co je UNESCO a co dělá?

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu vznikla mezi lety 1945 a 1946 v reakci na druhou světovou válku, která ničila nejen lidské životy, ale vše, co předchozí generace vytvořily.

Co znamená zkratka UNESCO? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Kolik je světových památek UNESCO a kolik z nich je v ČR? Na Seznamu světového dědictví UNESCO je v současnosti 1248 památek ze 170 zemí světa: 972 kulturních 235 přírodních 41 smíšených kulturně‑přírodních V ČR je aktuálně 17 památek zapsaných na seznamu UNESCO.

Kromě ochrany lidských práv a kulturního i přírodního dědictví se zabývá podporou kultury, komunikace i vzdělání v přírodních, sociálních a humanitních vědách. Dohodu v roce 1946 ratifikovalo 20 zakládajících států včetně USA, dnes má 194 členských zemí a 12 přidružených členů. Sídlí v Paříži.

UNESCO není organizace, která sama něco buduje, ale spíš světový koordinátor, který propojuje odborníky, vlády, školy, vědce a umělce, aby svět fungoval rozumněji a udržitelněji.

Jak konkrétně dělá svět lepším?

Podporuje přístup ke kvalitnímu vzdělání pro všechny, například školením učitelů, tvorbou učebních plánů nebo programy pro dívky v rozvojových zemích. Určuje a chrání památky světového dědictví, financuje jejich záchranu, bojuje proti nelegálnímu obchodu s uměním.

Památky zapsané na seznamu UNESCO nepřecházejí do vlastnictví OSN, organizace jim však poskytuje záštitu, omezuje vnější zásahy a současně může poskytnout finanční dotaci z Fondu světového dědictví v případě, že jim hrozí nevratné poškození například v době války nebo v případě přírodní katastrofy.

Podporuje vědeckou spolupráci, výzkum klimatu, udržitelný rozvoj a správu přírodních zdrojů. Pomáhá zakládat biosférické rezervace a oceánské výzkumy. Bojuje za svobodu médií, bezpečí novinářů a přístup ke spolehlivým informacím. Vydává i doporučení pro etiku umělé inteligence.

Kdo financuje UNESCO a proč USA přestaly?

UNESCO financují především vyměřené příspěvky členských států. Pro období 2024–2025 (organizace pracuje s dvouletým rozpočtovým cyklem) byl schválen celkový rozpočet 1 678,8 milionu dolarů. Je to částka včetně dobrovolných příspěvků.

Nejvíce peněz do rozpočtu posílají Čína (podíl 19,7 %), Japonsko (podíl 10,4 %), Německo (8% podíl), Francie (5,6 %) a Itálie (4,1 %).

Ještě více posílaly Spojené státy, než to zarazil Donald Trump. USA se podílely na rozpočtu UNESCO až 22 procenty, ale mezi lety 2011–2023 příspěvky fakticky neplatily. Přestaly přispívat poté, co organizace v roce 2011 přijala Palestinu jako členský stát. A americké zákony zakazují financovat organizace OSN, které uznávají Palestinu jako stát bez dohody s Izraelem.

Tím vznikl obrovský dluh USA vůči UNESCO, přes 600 milionů dolarů. V roce 2018 USA UNESCO dokonce úplně opustily a nic neplatily. V roce 2023 se USA vrátily jako člen a Bidenova administrativa slíbila splácet dluh za členské příspěvky z let 2011-2018. První velké platby začaly znovu v roce 2023–2024.

Tabulka příspěvků členských zemí do rozpočtu UNESCO od roku 2010 do roku 2025

Kdo je šéfem UNESCO?

Ve vedení organizace UNESCO stojí od roku 2017 francouzská politička a bývalá ministryně kultury ve Francii Audrey Azoulayová. Ještě před jejím vítězstvím prezident Donald Trump vyhlásil odchod USA z organizace kvůli údajné „protiizraelské zaujatosti“.

Přitom právě za vedení Azoulayové, jejíž otec se jako marocký Žid a poradce marockého krále Muhammada VI. významně podílel na prosazování mezikulturního dialogu mezi Židy a muslimy, zaujalo UNESCO velmi silný postoj proti antisemitismu.

Odchod USA z UNESCO

Již v červenci 2017 kritizovala americká velvyslankyně při OSN zapsání starého města Hebronu na Západním břehu Jordánu na seznam palestinského světového dědictví UNESCO, přestože má velký historický význam nejen v rámci islámu, ale také judaismu a křesťanství. V listopadu téhož roku pak bylo rozhodnuto o vystoupení USA s účinností od roku 2018. V roce 2023, kdy byl prezidentem Joe Biden, se USA k organizaci opět připojily mimo jiné proto, aby vyvážily rostoucí vliv Číny.

Půl roku po svém nástupu do funkce prezidenta však Donald Trump prosazuje svou původní vůli a členství USA v UNESCO opět končí. V únoru byla vyhlášena 90denní lhůta na přezkoumání „antisemitských poměrů“ v UNESCO a 22. července 2025 uveřejnil Bílý dům své rozhodnutí, které by mělo vstoupit v platnost v prosinci 2026. „Prezident Trump se rozhodl stáhnout Spojené státy z UNESCO – organizace, která podporuje woke, rozdělující kulturní a sociální iniciativy, jež jsou zcela v rozporu se zdravým rozumem, pro který Američané v listopadu volili,“ uvedla pro deník New York Post zástupkyně mluvčí Bílého domu Anna Kellyová.

Co vytýká Trump organizaci UNESCO?

Nejcitovanější důvod pro odchod USA z organizace je skutečnost, že UNESCO označilo některé židovské památky za palestinské kulturní dědictví a dostatečně neodsoudilo hnutí Hamás.

Další zmiňované body Trumpovy kritiky jsou tzv. „woke programy“:

Co znamená slovo „woke“ Vztahuje se problematice sociální spravedlnosti a používá se v pozitivním i negativním slova smyslu: znamená podporu a snahu o sociální rovnosti v oblasti genderové i národností, ale také se používá jako hanlivý výraz pro lidi, kteří se příliš angažují v sociálních otázkách.

příručka proti rasismu publikovaná v roce 2023, v níž UNESCO mimo jiné vyzývá členské země k přijetí opatření proti rasismu a ke snahám o zajištění rovnosti,

zpráva z roku 2024 zdůrazňující práci v Indii zaměřenou na změnu způsobu, jakým muži smýšlejí o genderových otázkách,

zpráva o videohrách, která se zabývala způsobem, jakým by hry mohly „podporovat rovnost pohlaví“.

Podle deníku New York Post je trnem v oku Trumpově administrativě rovněž finanční podpora ze strany Pekingu, který je druhým největším financujícím subjektem UNESCO, a také to, že zástupcem generální ředitelky je Xing Qu – čínské státní příslušnosti. Největším finančním podporovatelem se však Peking stal hlavně v době nepřítomnosti Washingtonu.

Generální ředitelka Audrey Azoulayová sice vyjádřila politování nad odchodem USA z globálních organizací, nicméně připomněla, že Trumpovy výtky jsou stejné jako během jeho prvního funkčního období, přestože v současnosti vyvíjí UNESCO velké úsilí v boji proti antisemitismu.

Už v roce 2017 zmiňovala Trumpova administrativa jako důvod pro odchod z UNESCO nejen potřebu reforem, ale i rostoucí nedoplatky. Přitom návrat USA do organizace v roce 2023 byl ze strany UNESCO podmíněn zaplacením přibližně 619 milionů dolarů na nezaplacených poplatcích a příspěvcích na iniciativy v oblasti vzdělávání v Africe, připomínání holocaustu a bezpečnosti novinářů.