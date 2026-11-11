Problém pro obžalovaného Gašpara. Fico po ztrátě většiny neprotlačil trestní novelu

Gašpar dříve tvrdil, že by mu nová úprava u soudu nepomohla. Předlohu však při závěrečném hlasování v parlamentu podpořil. Součástí návrhu bylo například oslabení svědeckých výpovědí obviněných, kteří spolupracují s policií – takzvaných kajícníků. Ti právě v Gašparově kauze hrají významnou roli.
V případě schválení předlohy by nově soud nemohl uznat obžalovaného vinným na základě výpovědi spolupracujícího obviněného, aniž ji podpořily jiné důkazy. Takovým důkazem by však nemohla být výpověď jiného obviněného, který získal v trestním řízení výhody například v podobě příslibu zastavení stíhání.
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Co se děje na Slovensku? Zkorumpované policisty a soudce udávají kajícníci
Gašpar čelí spolu s další desítkou lidí v probíhajícím líčení u soudu obžalobě pro podezření ze zneužívání policie ve prospěch Směru-SD v éře minulé vlády premiéra Roberta Fica. Proti Gašparovi, který vinu odmítá, vypovídá bývalý ředitel policejní finanční jednotky Bernard Slobodník, který je jedním z obžalovaných v případu.
Slovenský ústavní soud v říjnu označil za protiústavní dřívější novelu trestního řádu, která rovněž oslabovala svědectví spolupracujících obviněných.
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Ficova koalice prosadila menší tresty za korupci a zametla s elitní prokuraturou
Koalice v parlamentu přišla o většinu na začátku listopadu. Stalo se tak poté, co se k odvolanému ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi, který je nyní nezařazeným poslancem, postupně přidali dva další už bývalí vládní zákonodárci Roman Malatinec a Peter Slyško.
Ficův kabinet se tak ve 150členné Národní radě opírá už jen o 75 poslanců a přesně tento počet poslanců návrh změn v trestním právu podpořil. To ovšem těsně nestačilo k jeho schválení, neboť hlasovali všichni zákonodárci. Hlasování přitom proběhlo už v úterý večer – se stejným výsledkem. Koalice si pak prosadila nové hlasování ve středu dopoledne.
Chybějící hlas už však nesehnala. Taraba odmítl novelu podpořit s vysvětlením, že koalici žádal o odklad a dopracování návrhu tak, aby obstál před Ústavním soudem.
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Musíme mít možnost vystoupit z NATO a EU, v krajní situaci, pronesl Gašpar
Směr-SD dlouhodobě zpochybňuje vyšetřování různých kauz v době, kdy byl v letech 2020 až 2023 v opozici. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu na podzim roku 2023 v rámci rozsáhlých změn v trestním právu zrušila elitní Speciální prokuraturu, výrazněji snížila tresty za řadu zločinů a zkrátila promlčecí doby trestných činů.
Podle šéfa opoziční strany Progresivní Slovensko Michala Šimečky je výsledek středečního hlasování vítězstvím pro spravedlnost na Slovensku a další porážkou premiéra Fica.